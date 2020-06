Κοινωνία

Έβρος: πληροφορίες για συγκέντρωση χιλιάδων μεταναστών στα σύνορα

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται από τα ξημερώματα στα σύνορα. Πληροφορίες για 6.000 μετανάστες στην τουρκική πλευρά.

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται από τα ξημερώματα στην τουρκική πλευρά των συνόρων στον Έβρο, σύμφωνα με το evrosonline.

Πρόσφυγες και μετανάστες έχουν μεταφερθεί και πάλι σε σημεία τόσο στην περιοχή της Ανδριανούπολης όσο και στην τουρκική πλευρά στο ύψος του Πετάλου στον Πέπλο, καθώς και στα Ύψαλα, αναφέρει το δημοσίευμα.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές, καθώς το συγκεντρωμένο πλήθος των μεταναστών φαίνεται να ξεπερνάει τις 6.000, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ωστόσο, επίσημη ενημέρωση από πλευράς της Αθήνας δεν έχει υπάρξει.

"Το ταξίδι της ελπίδας μέσω της Αδριανούπολης ξεκινούν και πάλι μετανάστες", αναφέρει δημοσίευμα της Haber Turk. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα δεν αποκλείεται να είναι αυτό που πυροδότησε τις φήμες για νέο κύμα μεταναστών στα σύνορα.