Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Πέμπτη 4 Ιουνίου σήμερα και λίγο πριν την αυριανή έκλειψη Ερμής και Ουρανός σχηματίζουν μια ευνοϊκή όψη (εξάγωνο) από τον Καρκίνο και τον Ταύρο αντίστοιχα.





ΚΡΙΟΣ: Κριέ μου, το εξάγωνο του Ερμή από τον Καρκίνο με τον Ουρανό στον Ταύρο θα σου δώσει την ευκαιρία να νιώσεις τη στήριξη και την αγάπη σημαντικών για εσένα ανθρώπων είτε εμπράκτως, είτε με λόγια, τα οποία όμως μπορεί να έχουν τη δύναμη να κλείσουν κάποιες πληγές μέσα σου ή να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και τη συναισθηματική ασφάλεια που νιώθεις. Από την άλλη μπορεί να βρεις και λύσεις σε κάποιο οικονομικό θέμα που μπορεί να σε απασχολεί, ανατρέχοντας στην παράδοση ή στα πάτρια εδάφη σου…

ΤΑΥΡΟΣ: Ο Ερμής από το ζώδιο του Καρκίνου θα σχηματίσει μια πολύ θετική όψη εξαγώνου με τον Ουρανό στο ζώδιο σου πράγμα που κάνει πιθανές κάποιες ευχάριστες εξελίξεις σε κάποιο θέμα που φοβόσουν ότι δε θα πάρει την επιθυμητή τροπή. Ακόμα κι αν όντως επαληθευτεί η ανησυχία σου δε φαίνεται να μένεις ξεκρέμαστος. Έτσι μέσω μιας νέας γνωριμίας ή μιας απρόσμενης συνάντησης που θα έχεις θα δεις να ανοίγονται μπροστά σου νέα σενάρια και νέες προοπτικές.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Το εξάγωνο του κυβερνήτη σου, του Ερμή, που βρίσκεται στον Καρκίνο με τον Ουρανό στον Ταύρο σηματοδοτεί μια κινητικότητα στον τομέα των οικονομικών σου, ο οποίος σήμερα είναι πιθανό να σου δώσει χώρο και χρόνο για ανάσες. Μπορεί λοιπόν να προκύψει μια ευχάριστη εξέλιξη που να βγάλει από πάνω σου ένα άγχος ή να δεχτείς τη βοήθεια κάποιου. Γενικότερα η σημερινή μέρα μπορεί να είναι καλή σε ψυχολογικό επίπεδο, κυρίως επειδή εσύ πιστεύεις περισσότερο σε σένα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η σημερινή μέρα κυρίως, αλλά και οι μέρες αυτές γενικότερα, μπορεί να σε φέρουν αντιμέτωπο με προκλήσεις και διλήμματα, αφού ίσως σε διακατέχει ένα συναίσθημα τύπου “γι’ αλλού εγώ ξεκίνησα κι αλλού η ζωή με πάει”. Απ’ όσο φαίνεται, η καλύτερη επιλογή είναι να εμπιστευτείς τη ζωή, γιατί αν επιλέξεις να διατηρήσεις πεισματικά την αντίληψη την οποία έχεις για τα πράγματα τότε είναι πιθανό να εγκλωβιστείς σε αδιέξοδα και να χάσεις κάθε επαφή όχι μόνο με την πραγματικότητα, αλλά και με τα πραγματικά σου συναισθήματα.

ΛΕΩΝ: Και καθώς η εβδομάδα οδεύει προς το τέλος της μπορεί να σου επιφυλάσσει εκπλήξεις και ανατροπές κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με κάποιες υποθέσεις που σε απασχολούν στη δουλειά, αλλά και με την καριέρα σου γενικότερα. Δεν αποκλείεται να υπάρχει παρασκήνιο, μόνο που στην προκειμένη δε σημαίνει ότι είναι εις βάρος σου απαραιτήτως. Αντίθετα, μπορεί για παράδειγμα να τύχεις ευνοϊκότερης αντιμετώπισης στη διεκδίκηση μιας θέσης, όχι λόγω προσόντων, αλλά επειδή μπορεί να έχεις... μπάρμπα!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Υπάρχουν άνθρωποι που με τις γνώσεις τους ή με τις εμπειρίες και τα βιώματα που έχουν μπορούν να σου ανοίξουν το μυαλό και να σε βοηθήσουν να αλλάξεις τον τρόπο που αντιμετωπίζεις κάποιες καταστάσεις στη ζωή σου. Με κάτι τέτοιους ανθρώπους έρχεσαι -ή ήρθες- σε επαφή αυτές τις μέρες και φαίνεται πως είναι ό,τι χρειάζεσαι για να καταλάβεις ότι δεν ήταν ωκεανός αυτό που νόμιζες ότι σε είχαν πετάξει, αλλά πισίνα, με συγκεκριμένες διαστάσεις και συγκεκριμένο βάθος.

ΖΥΓΟΣ: Με ειδήσεις και εξελίξεις σε επαγγελματικά, κυρίως, ζητήματα οδεύει προς στο τέλος της αυτή εδώ η εβδομάδα. Ίσως οι εξελίξεις να μην είναι οι αναμενόμενες, αυτό όμως δε σημαίνει ότι θα πρέπει να τα βάψεις μαύρα. Μπορεί να είναι κλισέ, αλλά είτε το πιστεύεις, είτε όχι, ό,τι γίνεται γίνεται για καλό. Στην προκειμένη το όφελος μπορεί να είναι μια πρόταση με ακόμη καλύτερες οικονομικές προοπτικές ή τη στιγμή που νιώθεις ξεκρέμαστος να ανακαλύψεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται για ‘σένα πραγματικά κι αυτό είναι κάτι ανεκτίμητο κι ασύγκριτο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Το εξάγωνο που σχηματίζει ο Ερμής με τον Ουρανό που βρίσκεται απέναντι, στον Ταύρο, σου ανοίγει νέες προοπτικές και φέρνει στη ζωή σου ανθρώπους που αλλάζουν τα δεδομένα. Μια νέα γνωριμία λοιπόν, μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να αναθεωρήσεις τις προτεραιότητες σου και κάποια μελλοντικά σχέδια. Ίσως απλά θελήσεις να χαρείς τις στιγμές μαζί του, αφήνοντας για λίγο στην άκρη στεναχώριες και προβληματισμούς. Δεν αποκλείεται μάλιστα να κάνεις και ένα ταξιδάκι, ενώ θετικές εξελίξεις μπορεί να προκύψουν και σε κάποια νομική υπόθεση.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με το εξάγωνο που σχηματίζουν Ερμής και Ουρανός φαίνεται να βρίσκεται τρόπος να ξελασπώσεις οικονομικά και να δεις φως σε μια επαγγελματική υπόθεση που σε είχε αγχώσει. Μη βιαστείς να πανηγυρίσεις, γιατί έχει κι άλλη φάση το πράγμα, όμως μια πρώτη νίκη φαίνεται να επιτυγχάνεται. Από την άλλη, είναι καλές αυτές εδώ οι μέρες για να αναθερμάνεις την ερωτική σου σχέση και να εντάξεις στη ρουτίνα σου δραστηριότητες που μπορεί να αρέσουν και στους δυο...

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Πολύ ευνοϊκό είναι για εσένα το εξάγωνο που σχηματίζουν σήμερα Ερμής και Ουρανός, αφού φέρνει ευχάριστες εξελίξεις κυρίως σε θέματα προσωπικών σχέσεων, αλλά και συνεργασιών. Δεν αποκλείεται λοιπόν να κάνεις μια γνωριμία με έντονο ενδιαφέρον, ενώ αν είσαι σε σχέση μπορείς να σκεφτείς κάτι ευφάνταστο για να εκπλήξεις το ταίρι σου και να δημιουργήσεις μια πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα. Γενικότερα αυτές τις μέρες θα σου πρότεινα να αφήσεις τη φαντασία σου να οργιάσει.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Με τον κυβερνήτη σου, τον Ουρανό, από τον Ταύρο σε εξάγωνο με τον Ερμή στον Καρκίνο φαίνεται να υπάρχουν εξελίξεις σε εργασιακό επίπεδο που με κάποιο τρόπο επηρεάζουν και τη ζωή στο σπίτι. Ίσως λοιπόν αποφασίζεις στο εξής να δουλεύεις εξ αποστάσεως και να πρέπει να διαμορφώσεις έτσι το χώρο σου, ώστε να μπορείς να ανταποκρίνεσαι στις απαιτήσεις της δουλειάς. Από την άλλη, δεν αποκλείεται να προκύπτει και μια νέα θέση εργασίας, η οποία να συνοδεύεται και με αλλαγή κατοικίας.

ΙΧΘΥΕΣ: Το εξάγωνο που σχηματίζουν Ερμής και Ουρανός φέρνει εξελίξεις κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με το συναισθηματικό σου κομμάτι. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό να κάνεις ενδιαφέρουσες γνωριμίες εκεί που δεν τις περιμένεις ή να σε συνεπάρουν άνθρωποι που δεν… τους έπιανε το μάτι σου. Από την άλλη, είναι μια όψη που βάζει μπρος τις μηχανές και μπορείς να δρομολογήσεις τα σχέδια σου. Μπορεί λοιπόν να κάνεις συζητήσεις ή συναντήσεις με ανθρώπους που, αν μη τι άλλο, σε ξυπνούν από το λήθαργο. Τώρα πως θα καταλήξουν, άλλη δουλειά…

