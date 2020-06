Κόσμος

Τζορτζ Φλόιντ: αλλάζει στάση προς τους διαδηλωτές ο Τραμπ

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι δεν πιστεύει πως θα χρειαστεί να εμπλακούν οι ένοπλες δυνάμεις για να αντιμετωπιστούν οι διαδηλώσεις που πυροδότησε ο θάνατος άοπλου Αφροαμερικανού κατά τη διάρκεια βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη.

«Εξαρτάται, δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να το κάνουμε», απάντησε ο Τραμπ ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax εάν σκοπεύει πράγματι να στείλει τον στρατό σε αμερικανικές πόλεις για να καταστείλει τις διαδηλώσεις, που σημαδεύτηκαν σε αρκετές περιπτώσεις από βίαια επεισόδια, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

Ο Τραμπ διεμήνυσε τη Δευτέρα ότι θα μπορούσε να στείλει στρατό σε πόλεις και πολιτείες για να «λυθεί το πρόβλημα» εάν οι δήμαρχοι και οι κυβερνήτες δεν ανακτούσαν τον έλεγχο της κατάστασης, όπως απαίτησε.

Μάτις: ο Τραμπ αποπειράται να «διχάσει» την Αμερική

Ο στρατηγός των Πεζοναυτών Τζιμ Μάτις, ο πρώην υπουργός Άμυνας του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παραιτήθηκε το 2018 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία, κατηγόρησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι αποπειράται να «διχάσει» την Αμερική.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι, όσο ζω, ο πρώτος πρόεδρος που δεν προσπαθεί να ενώσει τον αμερικανικό λαό — δεν προσποιείται καν ότι προσπαθεί να τον ενώσει», τόνισε ο Μάτις σε γραπτή τοποθέτησή του που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο του περιοδικού The Atlantic. «Αντ’ αυτού, προσπαθεί να μας διχάσει», πρόσθεσε ο απόστρατος αξιωματικός, ο οποίος χαίρει σεβασμού στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Τζιμ Μάτις εκφράζεται ανοικτά για τον Ρεπουμπλικάνο δισεκατομμυριούχο στον Λευκό Οίκο αφότου αποχώρησε από την κυβέρνησή του. «Παρακολούθησα τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας με οργή και φρίκη», συνεχίζει ο Μάτις σε αυτό το «Κατηγορώ» του, τασσόμενος υπέρ των διαδηλωτών που απαιτούν, όπως επισημαίνει, ισότητα δικαιωμάτων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που παραμένει σιωπηλός για τα προβλήματα που θίγουν οι διαδηλωτές, προτίμησε έναν πολύ πολεμικό τόνο αναφερόμενος στις ταραχές και τις λεηλασίες, απείλησε να στείλει τον στρατό για να ανακτηθεί ο έλεγχος και αυτοπαρουσιάστηκε ως ο «πρόεδρος του νόμου και της τάξης». «Δεν πρέπει να αφήσουμε την προσοχή μας να διασπαστεί από μια χούφτα παραβάτες του νόμου. Οι διαδηλώσεις καθορίζονται από τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους με αρχές που επιμένουν ότι πρέπει να αρθούμε στο ύψος των αξιών μας», κρίνει ο Τζιμ Μάτις. «Πρέπει να απορρίψουμε και να ζητήσουμε να λογοδοτήσουν εκείνοι που βρίσκονται στην εξουσία και γελοιοποιούν το Σύνταγμά μας», προσθέτει.

Τζίμι Κάρτερ: τραγικές φυλετικές αδικίες και ωμή απανθρωπιά

Εκφράζοντας την «οδύνη» του ίδιου και της συζύγου του μπροστά στις ταραχές που ξέσπασαν στη χώρα μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ στηλίτευσε χθες Τετάρτη τις «τραγικές φυλετικές αδικίες» και τις πράξεις με ελατήρια τις «φυλετικές διακρίσεις» και την «ωμή απανθρωπιά», που «υποσκάπτουν» την αμερικανική δημοκρατία.

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος (1977-1981), 95 ετών, τόνισε πως «στεκόμαστε με όλη μας την καρδιά στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων κι όλων όσοι αισθάνονται απελπισία μπροστά στις πανταχού παρούσες φυλετικές διακρίσεις και στην ωμή απανθρωπιά». «Οι άνθρωποι με εξουσία, προνόμια και ηθική συνείδηση πρέπει να ορθώσουν το ανάστημά τους και να πουν ‘φτάνει πια’ σε μια αστυνομία κι ένα δικαστικό σύστημα που κάνουν διακρίσεις για φυλετικούς λόγους, στις ανήθικες οικονομικές ανισότητες ανάμεσα στους λευκούς και τους μαύρους, στις ενέργειες της κυβέρνησης που υπονομεύουν τη δημοκρατία μας». «Χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση εξίσου καλή με τον λαό της κι είμαστε καλύτεροι από αυτό», έκρινε.

Ο Τζίμι Κάρτερ, άλλοτε κυβερνήτης στην Τζόρτζια — πολιτεία του αμερικανικού Νότου ανεξίτηλα σημαδεμένη από το παρελθόν της δουλείας και του φυλετικού διαχωρισμού — θύμισε πως όταν αναλάμβανε το αξίωμα, το 1971, είχε πει: «Η εποχή των φυλετικών διακρίσεων τέλειωσε». «Με μεγάλη θλίψη και απογοήτευση, επαναλαμβάνω αυτές τις λέξεις, σχεδόν πέντε δεκαετίες αργότερα», πρόσθεσε.