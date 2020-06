Κόσμος

Ομπάμα προς Αμερικανούς: οι ζωές και τα όνειρά σας μετράνε

Ο Μπαράκ Ομπάμα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την «αλλαγή της νοοτροπίας» στις τάξεις των Αμερικανών, που διαδηλώνουν εναντίον του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας.

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα εξέφρασε χθες Τετάρτη ικανοποίηση για την «αλλαγή της νοοτροπίας» στις τάξεις των Αμερικανών, που διαδηλώνουν εναντίον του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας, γεγονός που θα μπορούσε κατ’ αυτόν να φέρει μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο.

Ο προκάτοχος του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο παρότρυνε παράλληλα τις αρχές των πολιτειών και των πόλεων να επανεξετάσουν την πολιτική τους όσον αφορά τη χρήση βίας από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μέσω βιντεοσύνδεσης μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη την 25η Μαΐου.

«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να αδράξουμε τη στιγμή που δημιουργήθηκε στην κοινωνία μας, στη χώρα μας, να την αξιοποιήσουμε, ώστε να έχει αντίκτυπο», έκρινε ο Ομπάμα κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης με ακτιβιστές, αναφερόμενος στους χιλιάδες πολίτες που βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν την αστυνομική βαρβαρότητα, τον ρατσισμό και τις κοινωνικές ανισότητες. «Υπάρχει αλλαγή της νοοτροπίας η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, ευρύτερη συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι θα μπορούσαμε να τα πηγαίνουμε καλύτερα», πρόσθεσε.

Ο 58χρονος Ομπάμα, που παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής στις τάξεις των Δημοκρατικών, υπογράμμισε πως οι μαζικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σκιαγραφούν «έναν πίνακα της Αμερικής πολύ πιο αντιπροσωπευτικό» από αυτόν των κινημάτων για τα πολιτικά δικαιώματα τη δεκαετία του 1960. Ειδικά οι νεότεροι Αμερικανοί απαντούν παρών, εξήγησε ο Ομπάμα, και η κινητοποίησή τους μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερη αλλαγή. «Θέλω να ξέρετε πως μετράτε. Θέλω να ξέρετε πως οι ζωές σας μετράνε, τα όνειρά σας μετράνε», συνέχισε, απευθυνόμενος στους νέους Αφροαμερικανούς που έχουν, όπως είπε, γίνει πολλές φορές μάρτυρες ή θύματα βιαιοτήτων.

Ο πρώην πρόεδρος απευθύνθηκε επίσης στους τοπικούς αιρετούς. «Απευθύνω έκκληση σε κάθε δήμαρχο στη χώρα μας να αναθεωρήσει την πολιτική του όσον αφορά τη χρήση βίας σε διαβούλευση με τα μέλη της κοινότητάς μας και να δεσμευθεί ότι θα δώσει λόγο για τις υπεσχημένες μεταρρυθμίσεις», είπε. Ο πρώτος μαύρος πρόεδρος των ΗΠΑ απηύθυνε έκκληση για συνεργασία ώστε να «αλλάξει η Αμερική» και να ανταποκρίνεται στις αξίες και «τα υψηλότερα ιδανικά» των πολιτών της. «Με κάποιους τρόπους, όσο τραγικές κι αν ήταν οι τελευταίες εβδομάδες, όσο δύσκολες και τρομακτικές και αβέβαιες κι αν ήταν, προσέφεραν επίσης μια εκπληκτική ευκαιρία να αφυπνιστεί ο κόσμος», είπε ο Ομπάμα, επιλέγοντας μια νότα αισιοδοξίας.

Η τοποθέτηση του Ομπάμα ήταν διαμετρικά αντίθετη από αυτή του διαδόχου του. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφεύγει να αναφερθεί στα ζητήματα που εγείρουν οι διαδηλωτές και επικεντρώνεται στις ταραχές και τις λεηλασίες. Ο Ρεπουμπλικάνος απείλησε να αναπτύξει τον στρατό για να κατασταλούν οι «ταραχοποιοί» και οι «αναρχικοί», μίλησε για «τρομοκρατία», απαίτησε από δήμαρχους και κυβερνήτες πολιτειών να φανούν «σκληρότεροι».

Την Τρίτη και χθες Τετάρτη άλλοι δύο πρώην πρόεδροι, ο Τζορτζ Ου. Μπους, Ρεπουμπλικάνος, και ο Τζίμι Κάρτερ, Δημοκρατικός, παρενέβησαν στον δημόσιο διάλογο σε τόνο πολύ διαφορετικό από αυτόν του σημερινού αρχηγού του κράτους. Ο Ομπάμα δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Τραμπ στην παρέμβασή του. Ο πρώην πρόεδρος, που είδε πολλά παρόμοια συμβάντα να σημειώνονται κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας, αμφισβήτησε ότι κάποιος οφείλει να επιλέγει «την ψήφο ή τη διαδήλωση», τη «συμμετοχή ή την πολιτική ανυπακοή». Αυτά τα δύο «δεν είναι» αλληλοαποκλειόμενα, μπορεί να αποτελούν το ένα συνέχεια του άλλου, επέμεινε. Απέρριψε επίσης τη θέση όσων στέκονται «στις διαδηλώσεις», όπως ο διάδοχός του. Προέτρεψε όσους καταδικάζουν τις διαδηλώσεις «να θυμούνται κάτι: αυτή η χώρα θεμελιώθηκε πάνω σε διαδηλώσεις. Τις ονόμασαν Αμερικανική Επανάσταση».