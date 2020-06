Κόσμος

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής σε διαδήλωση για τα θύματα αστυνομικής βίας (βίντεο)

Πρέπει να μιλήσουμε και να μιλήσουμε δυνατά ενάντια στην αδικία στη χώρα μας, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Σε ειρηνική διαδήλωση υποστήριξης των Αφροαμερικανών και υποστήριξης των θυμάτων που έχασαν τις ζωές τους ως αποτέλεσμα της βίας στο Μπρούκλιν συμμετείχε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάση Τσίτσα.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Μπρούκλιν Eρικ Λιρόι Ανταμς και τον ομογενή πολιτειακό Γερουσιαστή Aντριου Γουνάρδης παρακολούθησε μια ειρηνική διαδήλωση και πορεία στην περιοχή Crown Heights του Μπρούκλιν για τη δολοφονία της Μπρένα Τέιλορ, μια 26χρονη που σκοτώθηκε όταν η αστυνομία έκανε έφοδο στο διαμέρισμά της στο Λούισβιλ του Κεντάκι τον Μάρτιο.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδόφορος σε δήλωση του είπε: «Ήρθα εδώ στο Μπρούκλιν σήμερα για να είμαι αλληλέγγυος με τις αδερφές μου και τους αδελφούς μου των οποίων τα δικαιώματα έχουν καταστρατηγηθεί. Ήταν μια ειρηνική διαμαρτυρία, χωρίς βία οποιουδήποτε είδους, και ευχαριστώ όλους εκείνους που εμπλέκονται, επειδή η βία προκαλεί μόνο περισσότερη βία. Πρέπει να μιλήσουμε και να μιλήσουμε δυνατά ενάντια στην αδικία στη χώρα μας. Είναι ηθικό καθήκον και υποχρέωση μας να διατηρούμε την ιερότητα του κάθε ανθρώπου. Αντιμετωπίσαμε μια πανδημία σοβαρής σωματικής ασθένειας, αλλά η πνευματική ασθένεια στη χώρα μας εκτείνεται ακόμη πιο βαθιά και πρέπει να θεραπευτεί με ενέργειες καθώς και με λόγια. Και έτσι, θα συνεχίσω να παραμένω δίπλα με όλους εκείνους που έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την ισότητα για κάθε πολίτη καλής θέλησης, ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία, το φύλο ή την εθνική τους καταγωγή".

Η ενέργεια χαιρετίστηκε από τον πρόεδρο του Μπρούκλιν, Ερικ Λερόι Ανταμς, ο οποίος αφού έκανε μνεία στην πορεία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ιακώβου που το 1965 συμμετείχε στην ιστορική πορεία στην Σέλμα το 1965 τόνισε: «Είμαι τόσο χαρούμενος και περήφανος που βαδίζω με τον Αρχιεπίσκοπο. Είναι σημαντικό ότι έχει αφιερώσει χρόνο για να αναγνωρίσει πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα".

Ο πολιτειακός γερουσιαστής Αντριου Γουνάρδης σχολίασε επίσης για την πορεία: «Είμαι απίστευτα περήφανος που βαδίζω μαζί με τον Αρχιεπίσκοπό μας Ελπιδοφόρος και τον πρόεδρό μας στο Μπρούκλιν για την επιδίωξη της μεγαλύτερης δικαιοσύνης για όσους δεν είναι πλέον εδώ για να μιλήσουν μόνοι τους».