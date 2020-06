Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: επιχείρηση μαζικού μοριακού ελέγχου στην Ξάνθη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ειδικό σχέδιο για την εξάλειψη των συνεχών κρουσμάτων των τελευταίων ημερών στην ευρύτερη περιοχή. Τι αποφασίστηκε σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη Χαρδαλιά - Τσιόδρα.

Η ενεργοποίηση ειδικού σχεδίου για την εξάλειψη των συνεχών κρουσμάτων των τελευταίων ημερών στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης αποφασίστηκε μετά από έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, αργά χθες το βράδυ με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Καθηγητή Λοιμωξιολογίας, Σωτήρη Τσιόδρα, τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Παναγιώτη Αρκουμανέα, τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χρήστο Μέτιο, τον Δήμαρχο Ξάνθης, Μανώλη Τσέπελη και τον Δήμαρχο Μύκης, Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν,

Το σχέδιο ενεργοποιείται από σήμερα, Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι και περιλαμβάνει εκατοντάδες μοριακούς ελέγχους στους κατοίκους της περιοχής από υγειονομικά συνεργεία του ΕΟΔΥ, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και στους 4 Δήμους της περιοχής έως το Σάββατο 6/6.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα λήψης δειγμάτων θα πραγματοποιηθεί στα κάτωθι σημεία και ώρες και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τους Δήμους της περιοχής:

Πέμπτη 4 Ιουνίου από τις 12:00-20:00 και Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 09:00-19:00

Εχίνος

Στο Κέντρο Υγείας όπου θα υπάρχουν 3 συνεργεία

Μύκη

Στο Αγροτικό Ιατρείο όπου θα υπάρχει 1 συνεργείο

Πάχνη

Στο Αγροτικό Ιατρείο όπου θα υπάρχει 1 συνεργείο

Ξάνθη

Μπροστά στο Δημοτικό Αμφιθέατρο, απέναντι από τη Νομαρχία θα υπάρχουν 2 συνεργεία

Στο συνοικισμό Κυψέλης, στο πάρκο απέναντι από το Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος όπου θα υπάρχουν 2 συνεργεία

Επιπλέον, την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 09:00-19:00

Σάτρες

Στην Κοινότητα Σατρώνο που θα υπάρχει 1 συνεργείο

Σμίνθη

Στο Αγροτικό Ιατρείο θα υπάρχει 1 συνεργείο

Κένταυρος

Στο Αγροτικό Ιατρείο όπου θα υπάρχει 1 συνεργείο

Κιμμέρια

Στην Κοινότητα Κιμμερίων θα υπάρχει 1 συνεργείο

Σέλερο

Στο Αγροτικό Ιατρείο θα υπάρχει 1 συνεργείο

Εύλαλο

Στο Αγροτικό Ιατρείο, απέναντι από το Δημαρχείο, θα υπάρχει 1 συνεργείο

Το Σάββατο 6 Ιουνίου, οι δειγματοληψίες θα συνεχιστούν εφόσον κριθεί απαραίτητο.