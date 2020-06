Κοινωνία

Αύξηση στην επιβατική κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαζική η επιστροφή του επιβατικού κοινού στα μέσα μεταφοράς. Αναλυτικά τα στοιχεία από τον ΟΑΣΑ...

Αύξηση της τάξεως του 13,94% σημειώθηκε στην επιβατική κίνηση των μέσων μαζικής μεταφοράς την περασμένη Δευτέρα 1 Ιουνίου, πέμπτη φάση άρσης των περιοριστικών μέτρων για την πρόληψη του κορονοϊού, σε σχέση με την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020. Οι επικυρώσεις εισιτηρίων έφτασαν τις 931.876 σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΣΑ, το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης προχθές Τρίτη 2 Ιουνίου στις επικυρώσεις εισιτηρίων σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα του ΟΑΣΑ σε σχέση με την Τρίτη της περασμένης εβδομάδας 26 Μαΐου, κινήθηκε στα επίπεδα του 28%.

Πιο αναλυτικά, συγκρίνοντας τα στοιχεία των επικυρώσεων της Δευτέρας 1ης Ιουνίου με τις επικυρώσεις της Δευτέρας 4ης Μαΐου (πρώτη ημέρα άρσης των περιοριστικών μέτρων) το ποσοστό αύξησης ανέρχεται σε 104%. Ωστόσο, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019 οι επικυρώσεις εισιτηρίων παραμένουν μειωμένες σχεδόν κατά 50%.

Αναλυτικά, την Δευτέρα 1 Ιουνίου οι επικυρώσεις σε όλα τα μέσα μεταφοράς του ΟΑΣΑ ήταν 931.876, αντίστοιχα την Δευτέρα 25 Μαΐου οι επικυρώσεις σε όλα τα μέσα μεταφοράς του ΟΑΣΑ ήταν 817.900.

Την Τρίτη 2 Ιουνίου οι επικυρώσεις σε όλα τα μέσα μεταφοράς του ΟΑΣΑ ήταν 997.061, ενώ την Τρίτη 26 Μαΐου οι επικυρώσεις σε όλα τα μέσα μεταφοράς του ΟΑΣΑ ήταν 776.915. Τέλος, την Δευτέρα 4 Μαΐου οι επικυρώσεις σε όλα τα μέσα μεταφοράς του ΟΑΣΑ έφτασαν τις 457.574.