Αθλητικά

Τζορτζ Φλόιντ: αστέρια του NBA διαδηλώνουν εναντίον του ρατσισμού

Πολλές προσωπικότητες του αμερικανικού μπάσκετ, από τον Λεμπρόν Τζέιμς ως τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Έρβιν Μάτζικ Τζόνσον, εξέφρασαν την οργή τους για τον θάνατο του 46χρονου.

Οι αστέρες του NBA Στέφεν Κάρι και Κλέι Τόμσον, καθώς και άλλοι παίκτες της ομάδας Golden State Warriors, ενώθηκαν χθες Τετάρτη με το πλήθος που διαδήλωσε ειρηνικά εναντίον της ρατσιστικής βίας στο Όκλαντ (Καλιφόρνια).

Ο Κάρι, ο Τόμσον, ο Κεβόν Λούνι και ο Ντέιμιαν Λι συμμετείχαν στην κινητοποίηση για την απότιση φόρου τιμής στον Τζορτζ Φλόιντ, τον Αφροαμερικανό ο οποίος πέθανε την περασμένη Δευτέρα στη Μινεάπολη κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από τέσσερις λευκούς αστυνομικούς.

Ο Κάρι ήταν ανάμεσα σ’ εκείνους που, όταν εκατοντάδες διαδηλωτές φώναξαν «πείτε τ’ όνομά του», αποκρίθηκαν με μια φωνή «Τζορτζ Φλόιντ».

«Είμαστε όλοι εδώ με τον ίδιο σκοπό, όχι μόνο για τους Αφροαμερικανούς», είπε ο εκπρόσωπος της πορείας Χουάν Τοσκάνο-Άντερσον. «Αυτή τη στιγμή, πρόκειται για τους μαύρους, αλλά αυτό αφορά όλη την ανθρωπότητα. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει κόσμος που είναι αντιμέτωπος με καταπίεση».

Εδώ και πάνω από μία εβδομάδα , πολλές προσωπικότητες του αμερικανικού μπάσκετ, από τον Λεμπρόν Τζέιμς ως τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Έρβιν Μάτζικ Τζόνσον, εξέφρασαν την οργή και την αγανάκτησή τους για τον θάνατο του 46χρονου. Διαδηλώσεις, που έχουν σημαδευτεί σε αρκετές περιπτώσεις από ταραχές και λεηλασίες, έχουν γίνει σε δεκάδες πόλεις σε όλες τις ΗΠΑ.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν χθες σε αρκετές μεγάλες πόλεις, χωρίς να σημειωθούν σοβαρά επεισόδια.

Ο Ντέρεκ Σόβιν — ο λευκός πρώην αστυνομικός της Μινεάπολης που άσκησε πίεση με το γόνατό του στον λαιμό του Φλόιντ, προκαλώντας τελικά τον θάνατό του —, στον οποίο είχε απαγγελθεί αρχικά η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, είδε χθες την κατηγορία να γίνεται πιο βαριά, για φόνο χωρίς προμελέτη, που επισύρει ποινή ως και 40 ετών κάθειρξης. Οι υπόλοιποι τρεις αστυνομικοί διώκονται για συνέργεια· τέθηκαν επίσης υπό κράτηση.