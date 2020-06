Κόσμος

Φονικό το πέρασμα τροπικών καταιγίδων από την κεντρική Αμερική (εικόνες)

Στο Μεξικό πλέον οι δύο τροπικές καταιγίδες, με την κεντρική Αμερική να μετρά δεκάδες νεκρούς.

Τουλάχιστον 33 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την περασμένη εβδομάδα στην κεντρική Αμερική εξαιτίας των τροπικών καταιγίδων Αμάντα και Κριστόμπαλ, σύμφωνα με τους νεότερους απολογισμούς που ανακοίνωσαν οι αρχές των κρατών της περιοχής.

Στο Ελ Σαλβαδόρ, τα δύο ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 27 ανθρώπους, ενώ 6 αγνοούνται, σύμφωνα με νεότερα κυβερνητικά στοιχεία.

Η Αμάντα, που άρχισε να πλήττει την περιοχή την Κυριακή, έχει επίσης στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στην Ονδούρα και δύο στη Γουατεμάλα.

Η Αμάντα και η Κριστόμπαλ έχουν προκαλέσει πλημμύρες, κατολισθήσεις, διακοπές της ηλεκτροδότησης και της ύδρευσης. Σύμφωνα με την Καρολίνα Ρεσίνος, στέλεχος της προεδρίας του Σαλβαδόρ, 11.179 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους και να μεταφερθούν σε 210 κέντρα φιλοξενίας σε όλη τη χώρα.

Μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι σφοδρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν ως αύριο Παρασκευή — πιθανόν ως και μεθαύριο Σάββατο — στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου οι αρχές προτρέπουν τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση.