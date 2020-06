Κόσμος

Τζορτζ Φλόιντ: συνελήφθησαν άλλοι τρεις αστυνομικοί που τον πατούσαν!

Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες των αστυνομικών που εντάχθηκαν στο κατηγορητήριο. Δύο τραυματίες αστυνομικοί τη νύχτα στη Νέα Υόρκη.

Στη σύλληψη τριών άλλων αστυνομικών που ήταν μαζί με τον του απολυθέντα αστυνομικό Ντέρεκ Σόβιν, όταν εκείνος πατούσε στον λαιμό τον άτυχο Αφροαμερικανό Τζορτζ Φλόιντ, προχώρησαν οι Αρχές των ΗΠΑ.

Μάλιστα δόθηκαν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες των αστυνομικών που εντάχθηκαν στο κατηγορητήριο. Όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της πολιτείας, Κιθ Έλισον οι τρεις αστυνομικοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη ως συνεργοί στη δολοφονία του άτυχου Αφροαμερικανού.

Υπενθυμίζεται ότι από το βίντεο που κυκλοφόρησε διαπιστώθηκε ότι και οι υπόλοιποι αστυνομικοί πατούσαν και αυτοί με το γόνατό τους τον 46χρονο Αφροαμερικανό, ο οποίος δεν μπορούσε να πάρει ανάσα, ικετεύοντας: «Παρακαλώ, αφήστε με να σηκωθώ», λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του και αφήσει την τελευταία του πνοή.

Εν τω μεταξύ, ένας αστυνομικός δέχθηκε πυροβολισμούς λίγο πριν τα μεσάνυκτα της Τετάρτης και ένας άλλος επίθεση με μαχαίρι στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε η αστυνομία, αν και δεν ειναι ξεκάθαρο αν το περιστατικό αυτό σχετίζεται με τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στις ΗΠΑ μετά τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη προσαγωγή του από τέσσερις λευκούς αστυνομικούς. Τα ονόματα και η κατάσταση της υγείας των δύο αστυνομικών δεν έχουν γίνει γνωστά. Και οι δύο τραυματίστηκαν κοντά στις λεωφόρους Τσερτς και Φλάτμπους στο Μπρούκλιν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Kings County. Η αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη έγινε στο σημείο του συμβάντος.

Την ίδια ώρα, τρία μέλη ακροδεξιάς οργάνωσης συνελήφθησαν χθες στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ με την κατηγορία της υποκίνησης σε βία στη διάρκεια των ειρηνικών διαδηλώσεων που πραγματοποιούνταν μετά τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη προσαγωγή του από τέσσερις λευκούς αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα της Νεβάδα, τον Νίκολας Τρούτανιτς, οι τρεις άνδρες ανήκουν στο ακροδεξιό κίνημα Boogaloo, “ένας όρος που χρησιμοποιείται από τους εξτρεμιστές για να δηλώσουν έναν επικείμενο εμφύλιο πόλεμο ή/και την κατάρρευση της κοινωνίας”. Στην κατοχή τους βρέθηκε μία βόμβα μολότοφ. “Βίαιοι υποκινητές έχουν σφετεριστεί ειρηνικές διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, περιλαμβανομένης της Νεβάδα, εκμεταλλευόμενοι την πραγματική και θεμιτή αγανάκτηση για τον θάνατο του Φλόιντ για να προωθήσουν τη δική τους ατζέντα”, τόνισε ο Τρούτανιτς.

Οι άνδρες – ο Στίβεν Τ. Πάρσαλ, γνωστός και ως “Κίουι”, 35 ετών, ο Άντριου Λίναμ, 23 ετών και ο Ουίλιαμ Λούμις, 40 ετών – κατηγορούνται για συνωμοσία με στόχο την πρόκληση υλικών ζημιών με τη χρήση εκρηκτικών, για παράνομη οπλοκατοχή και αδικήματα που συνδέονται με την τρομοκρατία. Οι συλλήψεις αυτές έγιναν την ώρα που η αστυνομία δυσκολεύεται να διατηρήσει την τάξη μετά τον φόνο του Φλόιντ στις 25 Μαΐου, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές έχουν βγει στους δρόμους στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μέλη ακροδεξιών οργανώσεων, συχνά βαριά οπλισμένα, διεισδύουν στις διαδηλώσεις, με κάποιους ειδικούς να αναρωτιούνται για τον ρόλο τους στο ξέσπασμα ταραχών σε δεκάδες πόλεις των ΗΠΑ. Μάλιστα πολλοί από αυτούς που ανήκουν στο κίνημα Boogaloo φορούν χαβανέζικα πουκάμισα για να αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλο.