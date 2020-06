Πολιτική

Πέθανε ο Δημήτρης Παυλής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στην οικογένεια και όσους τον γνώρισαν, προκάλεσε ο πρόωρος χαμός του.

Πέθανε την Τετάρτη, σε ηλικία 61 ετών, ο πρώην δήμαρχος Τρίπολης (2014-2019) Δημήτρης Παυλής μετά από μάχη με την επάρατο νόσο.

Ο Δημήτρης Παυλής, προερχόταν από αγροκτηνοτροφική οικογένεια. Γεννήθηκε το 1959 στο Αρτεμίσιο Αρκαδίας και ήταν πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Για χρόνια διετέλεσε πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας ενώ υπήρξε και υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Ήταν ιδιοκτήτης γραφείου οικονομολογικών εργασιών στην Τρίπολη και κατασκευαστής οικοδομών.

Ο θάνατός του έχει σκορπίσει θλίψη στην περιοχή της Τρίπολης αλλά και στο αγαπημένο του Κιβέρι, απ' όπου κατάγεται η σύζυγός του Παναγιώτα Ντούτσου, κόρη του αείμνηστου βουλευτή Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ.

Σε ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται «Ο Δημήτρης Παυλής ένας αγωνιστής της ζωής, πρωταγωνιστής στους δημοκρατικούς αγώνες, με πάθος για τον τόπο του και την Αυτοδιοίκηση, έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην Αρκαδία και την Τρίπολη, που τόσο αγάπησε και τίμησε με την προσφορά και το έργο του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».