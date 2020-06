Οικονομία

Παράταση στις μισθώσεις δημοτικών ακινήτων και σχολικών κυλικείων

Τι προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις».

Παρατείνονται αυτοδικαίως για ένα επιπλέον έτος από τη λήξη τους, κατόπιν αίτησης του μισθωτή, οι μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, οι οποίες λήγουν έως 31/12/2020. Αυτό προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις». Η παράταση ισχύει και για μισθώσεις εντός κοινοχρήστων χώρων που ανήκουν σε ΟΤΑ.

Δυνατότητα παράτασης ενός έτους δίνεται, επίσης, και στις συμβάσεις μίσθωσης κυλικείων δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λήγουν 30/06/2020, εφόσον δεν έχει δημοσιευτεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού. Έως την ίδια ημερομηνία, είναι δυνατή η εκ μέρους του μισθωτή πρόωρη λύση συμβάσεων μίσθωσης κυλικείων δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του εκμισθωτή, η οποία και επιστρέφεται στον μισθωτή στο ακέραιο.

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, οι διατάξεις κρίνονται απαραίτητες διότι στην παρούσα οικονομική συγκυρία, οι ρυθμίσεις για τις μισθώσεις είναι επιβεβλημένες για λόγους επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας η οποία επλήγη σε μεγάλο βαθμό από τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVlD-19.

Επιχειρείται, επιπλέον, ο μετριασμός των οικονομικών επιπτώσεων των μισθωτών σχολικών κυλικείων, εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αλλά και της επακόλουθης απαγόρευσης λειτουργίας αυτών μετά την επαναλειτουργία των σχολείων.