Twitter: Προσωποποίησε τον Τραμπ ως ρατσιστή

Ο λογαριασμός του Προέδρου των ΗΠΑ βγαίνει πρώτος αν αναζητήσει το «όνομα» «ρατσιστής» κανείς στο Twitter.

Το όνομα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι το πρώτο που εμφανίζεται όταν κάποιος κάνει αναζήτηση στο Twitter με τη λέξη “ρατσιστής” στα αγγλικά, αποτέλεσμα ενός αλγόριθμου που δεν πρόκειται να συμβάλει στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ του Ρεπουμπλικάνου προέδρου και του ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

Η βρετανική εφημερίδα The Independent ήταν η πρώτη που χθες Τετάρτη παρατήρησε αυτό το περίεργο γεγονός, την ώρα που στις ΗΠΑ συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη προσαγωγή του από τέσσερις λευκούς αστυνομικούς κι ενώ μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ και του Twitter έχει ξεκινήσει δημόσια διαμάχη.

“Αν ένας λογαριασμός συνδέεται συχνά με κάποιους όρους, μπορούν να εμφανίζονται μαζί στις προτάσεις που γίνονται κατά την αναζήτηση, βάσει του αλγόριθμου”, εξήγησε απλώς εκπρόσωπος του Twitter.

Ήταν το Twitter που πρώτο στις 26 Μαΐου επεσήμανε ως αναληθές ένα tweet του Τραμπ, ενώ τρεις ημέρες αργότερα τοποθέτησε σήμανση σε ένα άλλο για “υποκίνηση σε βία”.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει περισσότερους από 80 εκατομμύρια ακόλουθους στο Twitter, απάντησε υπογράφοντας διάταγμα με στόχο να περιορίσει τη νομική προστασία της οποίας χαίρουν οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον Γκρεγκ Στέρλινγκ, συντάκτη στον ιστότοπο Search Engine Land που ειδικεύεται στις μηχανές αναζήτησης, το γεγονός ότι εμφανίζεται το όνομα του Τραμπ στην αναζήτηση στο Twitter με τον όρο “ρατσιστής” δεν αποτελεί νέο επεισόδιο στην ανοικτή σύγκρουση μεταξύ τους.

Απλώς αντικατοπτρίζει το γεγονός “ότι μεγάλος αριθμός ατόμων χρησιμοποιούν τη λέξη ‘ρατσιστής’ ή ‘ρατσισμός’ για να χαρακτηρίσουν ή να απαντήσουν” στον Αμερικανό πρόεδρο. Άλλη εξήγηση είναι ότι πρόκειται για αποτέλεσμα “μια συντονισμένης προσπάθειας να συνδεθεί ο λογαριασμός του Τραμπ με αυτούς τους όρους”.

O αλγόριθμος του Twitter, εξήγησε ο Στέρλινγκ, χρησιμοποιεί πολλές παραμέτρους, προστατεύοντας την πλατφόρμα από τυχόν απόπειρες εξαπάτησης.