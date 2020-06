Κόσμος

Κίνα: Επίθεση με μαχαίρι σε δημοτικό σχολείο (εικόνες)

Σχολικός φύλακας επιτέθηκε με μαχαίρι σε σχεδόν 40 άτομα. Εικόνες πανικού από το σημείο.

Ένας σχολικός φύλακας τραυμάτισε τουλάχιστον 39 ανθρώπους με μαχαίρι σε ένα δημοτικό σχολείο της νότιας Κίνας σήμερα, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το κίνητρο του δράστη παραμένει άγνωστο.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο δράστης, που έγινε γνωστός μόνο με το επίθετό του, Λι, και είναι ηλικίας περίπου 50 ετών, συνελήφθη ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, οι τραυματίες είναι 40, εκ των οποίων τρεις σοβαρά, περιλαμβανομένου του διευθυντή του σχολείου, ενός άλλου φύλακα και αγνώστου αριθμού μαθητών.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στις 08:30 τοπική ώρα σε ένα χωριό του Κανγκού, στην αυτόνομη περιοχή της Γκουανσί.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετές φονικές επιθέσεις σε σχολεία της Κίνας που έχουν οδηγήσει στην αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας και οι αρχές τις έχουν κυρίως αποδώσει σε ανθρώπους που είτε πάσχουν από κάποιο ψυχικό νόσημα ή έχουν κάποιο κίνητρο εκδίκησης.

Σε παλαιότερη επίθεση-τον Οκτώβριο 2018- μια γυναίκα τραυμάτισε με μαχαίρι 14 παιδιά σε ένα νηπιαγωγείο της πόλης Τσονγκίνγκ στη δυτική Κίνα.

Περίπου 20 παιδιά σκοτώθηκαν σε σχολικές επιθέσεις το 2010 οδηγώντας την κυβέρνηση στη λήψη μέτρων ασφαλείας και έκτοτε πολλά σχολεία τοποθέτησαν πόρτες ασφαλείας και φρουρούς ασφαλείας.