Πολιτισμός

ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για επιταγές αγοράς βιβλίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης και οι δικαιούχοι.

Ξεκινά νωρίτερα εφέτος η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2020, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Συγκεκριμένα, από αύριο Παρασκευή, 5 Ιουνίου, στις 12:00 και μέχρι την Τρίτη 23 Ιουνίου, στις 23:59, θα μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν την αίτησή τους και οι πάροχοι να δηλώνουν τη συμμετοχή τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η στήριξη των επιχειρήσεων στο χώρο του βιβλίου. Επίσης, το εφετινό πρόγραμμα θα ξεκινήσει νωρίτερα, στις 24 Αυγούστου 2020, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι επιταγές, πριν από την έναρξη του σχολικού έτους και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Συνολικά, θα εκδοθούν 150.000 επιταγές, αξίας 20 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.000.000 ευρώ.

Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του μητρώου παρόχων.

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες οι οποίοι/ες το έτος 2019:

είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ή

έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή

έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 50 ημερών ή

συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδική παροχή προστασίας μητρότητας και επιδότηση ανεργίας) ή

συμπληρώνουν τουλάχιστον τέσσερις συνεχείς μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους, καθώς και τα παιδιά των δικαιούχων, ηλικίας άνω των πέντε ετών, με την προϋπόθεση ότι είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των ιδίων ή του άλλου γονέα.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους και η δήλωση συμμετοχής από τους παρόχους γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet ή με τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ.

Σημειώνεται ότι οι πάροχοι που θέλουν να κάνουν αίτηση για πολλά υποκαταστήματα, πρέπει να έχουν κωδικούς ΟΑΕΔ.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών και η προσέλευση στην υπηρεσία. Σε ελάχιστες περιπτώσεις που απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των δικαιούχων με βάση το εισόδημά τους και τη σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ