Τσίπρας από Ρόδο: φοβάμαι ότι θα βρεθούμε ξανά σε ένα φαύλο κύκλο

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε με φορείς του τουρισμού και ιδιοκτήτες εστιατορίων για τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Την ανάγκη να στηριχθούν ουσιαστικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, κατά την περιοδεία του σήμερα στο νησί της Ρόδου.

Κατά την επίσκεψή του στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, ο κ. Τσίπρας είχε συναντήσεις με καταστηματάρχες των οποίων τα καταστήματα παραμένουν κλειστά, εν αναμονή της έναρξης της τουριστικής περιόδου και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί τους για τα προβλήματα που τους απασχολούν και -όπως επισήμαναν- είναι ιδιαίτερα σοβαρά, αφού οι περισσότεροι έχουν να εργαστούν από τον περασμένο Οκτώβριο και οι υποχρεώσεις αυξάνονται συνεχώς.

Σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους του σωματείου καταστηματαρχών της Μεσαιωνικής Πόλης, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος του Χάρβαρντ για να καταλάβεις ότι τώρα πρέπει να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να επιβιώσουν» και εξέφρασε τους φόβους του ότι «υπάρχει κίνδυνος να περιέλθει η οικονομία σε φαύλο κύκλο σαν κι αυτόν που ζήσαμε στα μνημονιακά χρόνια».

Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε ότι θα πρέπει να επιχορηγηθούν στο 100% οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε 40% οι μισθοί των εργαζομένων, ενώ υποστήριξε ότι θα πρέπει να χορηγηθεί κεφάλαιο κίνησης σε όλες τις επιχειρήσεις. Εξέφρασε, επίσης, την αναγκαιότητα να μπορούν οι επιχειρήσεις αυτές να προσφύγουν σε φθηνό δανεισμό με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ, μεταξύ άλλων, κάλεσε την κυβέρνηση να αξιοποιήσει το θεσμικό εργαλείο της αναπτυξιακής τράπεζας για να χορηγήσει μικρά δάνεια στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Υπογράμμισε την ανάγκη να μειωθεί ο ΦΠΑ στην εστίαση και να μειωθεί η φορολογία για την προκαταβολή φόρου, ενώ κατηγόρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ότι παρουσιάζει αδυναμία κατανόησης των προβλημάτων της πραγματικής οικονομίας.

Ο κ. Τσίπρας είχε συνάντηση με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, ενώ συναντάται στις Πηγές Καλλιθέας με εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων του νησιού, όπου θα συζητήσει μαζί τους αναλυτικά τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε κλάδο.

Στις 7:00 το απόγευμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα συναντηθεί στο δημαρχείο της Ρόδου με δημάρχους της Δωδεκανήσου και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για να συζητήσει μαζί τους τα ειδικότερα προβλήματα που υπάρχουν τόσο στη Ρόδο όσο και στα υπόλοιπα νησιά.