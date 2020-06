Πολιτισμός

Σώτη Τριανταφύλλου: Οι Αφροαμερικανοί, η δουλεία και το δίκιο του Τραμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην ένταση που έχει προκαλέσει η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ αναφέρθηκε η συγγραφέας. Τι είπε για τις αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες, για την αφροαμερικανική κοινότητα και τη «φυλετική αχρωματοψία».

Στην ένταση των τελευταίων ημερών ύστερα από τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ αναφέρθηκε σε συνέντευξή της η συγγραφέας Σώτη Τριανταφύλλου.

Όπως είπε, οι αφροαμερικανοί έχουν δημιουργήσει μια εικόνα θύματος που έχει καλλιεργηθεί μέσα από την Παιδεία και την οικογένεια τους και είναι καθηλωμένοι στο παρελθόν. Παρότι όπως είπε η συγγραφέας έχουν γίνει προσπάθειες μέσω της Παιδείας να γεφυρωθεί το χάσμα και παρότι η βιολογική επιστήμη έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχει φυλή.

Όσον αφορά τον Αμερικανό πρόεδρο, τόνισε στο «ΘΕΜΑ 104,6» ότι πρόκειται για εξάρτημα του αμερικανικού κεφαλαίου παρά εκπρόσωπος. Η Σώτη Τριανταφύλλου εκτίμησε επίσης, ότι ο Τραμπ δεν θέλει τον διχασμό, παρότι μπορεί να ποντάρει σε αυτόν βραχυπρόθεσμα ικανοποιώντας το κοινό του.

Παράλληλα, αναφερόμενη στις αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες που είναι σε εξέλιξη στις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ, τόνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ίσως τελικά βρει οπαδούς καθώς όπως είπε με έναν τρελό και διεστραμμένο τρόπο έχει ένα δίκιο που αντιτίθεται στις εκδηλώσεις αυτές. Η συγγραφέας επισήμανε ότι αυτό που είναι βασικό στην αντιμετώπιση του ρατσισμού είναι η παιδεία και δικαιοσύνη των θεσμών έναντι όλων των κοινοτήτων.

Μιλώντας τέλος για την αφροαμερικανική κοινότητα, όπως είπε είναι δύσκολο να εκριζωθεί το καθεστώς δουλείας που είχαν, καθώς ακόμα και τώρα οι απόγονοι από τον Νότο χρωματίζονται από τη ψυχολογία του θύματος.

Κλείνοντας, η κυρία Τριανταφύλλου σημείωσε ότι κατά τη γνώμη της αν θέλουν οι κοινωνίες ανάπτυξη και δικαιοσύνη πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν κόσμο «φυλετικής αχρωματοψίας».