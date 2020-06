Life

Τζορτζ Φλόιντ: Η Warner διαθέτει δωρεάν την ταινία “Just Mercy”

Πως εξηγεί η εταιρεία την αποφαση της, εν μέσω της κατακραυγής και των αντιδράσεων στις ΗΠΑ, για την δολοφονία του Αφροαμερικανού.

Το δικαστικό δράμα για τα δικαιώματα του πολίτη «Just Mercy», που προβλήθηκε πέρυσι, αφήνει ελεύθερο η Warner Bros. για streaming σε ψηφιακές πλατφόρμες όλον τον Ιούνιο, υπό το φως των διαμαρτυριών για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ (George Floyd).

«Πιστεύουμε στη δύναμη αυτής της αφήγησης» υπογράμμισαν, σε ανακοίνωση, εκπρόσωποι της Warner Bros. «Η ταινία μας Just Mercy, βασισμένη στη ζωή του δικηγόρου για τα δικαιώματα του πολίτη, Bryan Stevenson είναι μια πηγή την οποία με ταπεινότητα μπορούμε να προσφέρουμε σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τον συστηματικό ρατσισμό που μαστίζει την κοινωνία μας. Για τον μήνα Ιούνιο, η ταινία Just Mercy θα είναι διαθέσιμη προς ενοικίαση άνευ αντιτίμου σε ψηφιακές πλατφόρμες στις ΗΠΑ». Η ταινία ήδη διατίθεται δωρεάν στο Amazon.

«Για να συμμετέχουμε ενεργά στην αλλαγή που η χώρα μας τόσο απεγνωσμένα επιζητά, σας ενθαρρύνουμε να μάθετε περισσότερα για το παρελθόν μας και τις απειράριθμες αδικίες που μας οδήγησαν εδώ που είμαστε σήμερα. Ένα "ευχαριστώ" στους καλλιτέχνες, σεναριογράφους και δικηγόρους που βοήθησαν να γίνει αυτή η ταινία. Δείτε την μαζί με την οικογένειά σας, τους φίλους σας, τους συμμάχους σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Bryan Stevenson και τη δουλειά του στην Equal Justice Initiative παρακαλούμε να επισκεφθείτε το EJI.org» συνεχίζει η ανακοίνωση.

Στην ταινία -προβλήθηκε τα περασμένα Χριστούγεννα- ο Michael B. Jordan υποδύεται τον Stevenson, ο οποίος ήταν συνήγορος υπεράσπισης στην έφεση για την άδικη καταδίκη του Walter McMillian για φόνο. Ο McKillian ήταν Αφρο-αμερικανός από την Αλαμπάμα και υλοτόμος δέντρων για χαρτοποιία.