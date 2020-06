“Τo σινεμά σε περιμένει”: τα ευρηματικά σποτ (βίντεο)

Πολιτισμός

Δείτε την νέα καμπάνια που μας καλεί πίσω στους κινηματογράφους, που άνοιξαν από την 1η Ιουνίου.

Η νέα καμπάνια με τίτλο «ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ» που συνοδεύει αυτές τις μέρες το άνοιγμα των θερινών κινηματογράφων (την 1η Ιουνίου) και που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στην digital κοινότητα και στους κινηματογραφικούς κύκλους, επιστρέφει τώρα με τα τηλεοπτικά spots, σε σκηνοθεσία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου.

Με ήρωες ληστές, ερωτευμένα ζευγάρια και τρομακτικά κοριτσάκια που αναζητούν θεατές για «λάμψουν», η Αλέκα Παπαδία έγραψε τα δυο σενάρια, που καλούν το κοινό πίσω στα σινεμά.

Η Ένωση Διανομέων Κινηματογραφικών Ταινιών Ελλάδος (ΕΔΙΚΤΕ), ο Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων (ΣΑΠΟΕ), η Ένωση Σκηνοθετών - Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου (ΕΣΠΕΚ), η Πανελλήνια Ένωση Αιθουσαρχών Κινηματογράφου (ΠΕΑΚ), η Κινηματογραφική Ένωση Βορείου Ελλάδας (ΚΕΒΕ), η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ (ΕΕΝ) και η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (ΕΑΚ) είναι οι φορείς που συμπαρατάχθηκαν για να υπάρξει μια νέα σελίδα στη καινούργια εποχή της κινηματογραφικής αίθουσας, με την υποστήριξη του Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων.

Λίγα λόγια για την καμπάνια

Ο κινηματογράφος δεν μπορεί ουσιαστικά να υπάρξει χωρίς θεατές. Είναι εκείνοι που θα αποτελέσουν το βασικό συστατικό για να επαναλειτουργήσουν ομαλά φέτος οι αίθουσες, με νέες πολυαναμενόμενες ταινίες και κλασικές επανεκδόσεις. Το concept και την καλλιτεχνική επιμέλεια της όλης καμπάνιας «ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ» έχει η Αλέκα Παπαδία, υπεύθυνη για μερικές από τις πλέον βραβευμένες διαφημιστικές ενέργειες που έχουν γίνει στην Ελλάδα, ενώ τη σκηνοθεσία των τηλεοπτικών clips, ανέλαβε ο επίσης βραβευμένος σκηνοθέτης Αργύρης Παπαδημητρόπουλος (Suntan, Wasted Youth, Bank Bang), και την παραγωγή ο Πάνος Παπαχατζής (Αργοναύτες).

Όλοι οι εμπλεκόμενοι, από τους ηθοποιούς, τους σκηνοθέτες, τους παραγωγούς, τους τεχνικούς και τους γραφίστες, μέχρι τους διανομείς και τους ιδιοκτήτες αιθουσών εργάστηκαν αμισθί για να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί η καμπάνια. Κοινός στόχος όλων, να υπερασπιστούν ο καθένας με τον τρόπο που συνέβαλλε, την δουλειά τους, τον πολιτισμό και την εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή.

Λίγα λόγια για τη νέα πραγματικότητα της κινηματογραφίας στην Ελλάδα

Σε αυτή τη νέα εποχή που διανύουμε, πέρα από τις συνεχείς προσπάθειες του κλάδου και την αδιαμφισβήτητη αγάπη του κοινού, απαραίτητο είναι να υπάρξουν άμεσα από την πλευρά του Κράτους εξειδικευμένα μέτρα στήριξης και επιδότησης που θα επιτρέψουν σε αιθουσάρχες, διανομείς, δημιουργούς, τεχνικούς, ηθοποιούς και παραγωγούς να αποτελέσουν μέρος ενός ουσιαστικού κινηματογραφικού σκηνικού, που θα υπάρχει την «επόμενη ημέρα». Ο συγκεκριμένος κλάδος Πολιτισμού χωρίς αυτά, κινδυνεύει να βάλει τίτλους τέλους…

#tocinemaseperimenei

Ταυτότητα καμπάνιας

Μια πρωτοβουλία των:

ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΔΙΚΤΕ)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΠΟΕ)

ΕΝΩΣΗ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΕΣΠΕΚ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΡΧΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΠΕΑΚ)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (KEBE)

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (EEN)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΕΑΚ)

Με την υποστήριξη του Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων

Concept / σενάριο διαφημιστικής καμπάνιας: Αλέκα Παπαδία

Γραφιστική επιμέλεια: Γιώργος Ζάμπας

Η παραγωγή του τηλεοπτικού σποτ είναι μια ευγενική χορηγία της εταιρείας παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε. και του ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ με την υποστήριξη των Feelgood Entertainment A.E., Odeon A.E., Tanweer, Tulip, Cineplexx, Cinemax, Αθήναιον, Athens Film Office

Σκηνοθεσία: Αργύρης Παπαδημητρόπουλος

Παραγωγή: Αργοναύτες ΑΕ

Συντελεστές τηλεοπτικής καμπάνιας

Ηθοποιοί

Ληστές: Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Κωσταντίνος Ελματζιόγλου, Αντώνης Στάμος, Μιχάλης Ζαχαρίας

Ζευγάρι: Εριέττα Κέλλυ, Γιάννης Εγγλέζος

Κοριτσάκι: Έλλη Παπαχατζή



Συντελεστές

Σκηνοθέτης: Αργύρης Παπαδημητρόπουλος

Παραγωγός: Πάνος Παπαχατζής

Σενάριο / ιδέα: Αλέκα Παπαδία

Διευθυντής Φωτογραφίας: Θοδωρής Ζαχαράκης

Σκηνογράφος: Αλίκη Κουβάκα

Ενδυματολόγος: Μάρλι Αλιφέρη

Μοντέρ: Ναπολέων Στρατογιαννάκης

Ηχολήπτης: Ντίνος Κίττου

Διευθυντής Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης

Βοηθός Διευθυντή Παραγωγής: Μαρίνος Καραντάνης

Post Production Supervisor: Ιωάννα Μπολομύτη

Κάστινγκ: Μάκης Γαζής

Βοηθός σκηνοθέτης: Δάφνη Κυριακίδου

Β’ βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Ζαχαράκη

Μακιγιάζ / Κομμώσεις: Εύη Ζαφειροπούλου

Α’ βοηθός οπερατέρ: Φίλιππος Κόκαλης

Β’ βοηθός οπερατέρ (DIT): Βαγγέλης Κολοκυθάς

Β’ βοηθός οπερατέρ (DIT): Νικήτας Ζαχαράκης

Μακενίστας: Κάρολος Στερμι

Βοηθός μακενίστας: Σταμάτης Καρναβάς

Α’ Ηλεκτρολόγος: Στέλιος Καραίσκος

Β’ Ηλεκτρολόγος: Τάκης Ατσιδάκος

Επεξεργασία Εικόνας: Central Athens

DCP Mastering και Digital Delivery: DCS

Color Grading: Νίκος Κορωνίδης – AN MAR Film Lab

Sound Design: Μικές Μπίλης

Production Coordinator: Μαρίνα Γάκη

Bounce Music & Sound Productions

Μουσική: Μικές Μπίλης & Λεωνίδας Πετρόπουλος

Στίχοι: Μικές Μπίλης

Φωνή: Άννα Τάρμπα

Βοηθός παραγωγού: Ελένη Μολφέτα

Βοηθοί παραγωγής: Τίμος Μίσσας, Δημήτρης Τσακαλέας

Λογιστήριο: Μαίρη Κολοκοτρώνη

Catering: Λαμπρινή Καραχάλιου