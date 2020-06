Λέσβος

Μειώθηκαν κατά 91% οι ροές μεταναστών στα νησιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε τέσσερα νησιά δεν υπήρξε καμία άφιξη. Ο Νότης Μηταράκης ανέφερε ότι η αποσυμφόρηση των νησιωτικών δομών και η ανακούφιση των τοπικών κοινωνιών αποτελούν βασική προτεραιότητα...

Σημαντική ήταν η μείωση των ροών στα νησιά τον Μάιο του 2020, καθώς οι υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου κατέγραψαν 91% λιγότερες αφίξεις σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρσι, ενώ σε 4 νησιά ( Χίος, Σάμος, Λέρος, Κως) δεν υπήρξε καμία άφιξη. Παράλληλα συνεχίστηκαν οι μεταφορές προς την ενδοχώρα.

Από την αρχή του έτους έχουν αποχωρήσει από τα 5 κύρια νησιά υποδοχής αιτούντων αλλά και μικρότερα νησιά 13.728 αιτούντες άσυλο, ενώ μειώθηκαν κατά -16,1% οι διαμένοντες στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και κατά -14,17% οι συνολικά διαμένοντες στα νησιά.

Η επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι εκκρεμείς αποφάσεις κάτω από 100.000. Συγκεκριμένα, μέσα στον Μάϊο εξετάστηκαν 6.264 αποφάσεις ασύλου και 2.030 προσφυγές. Οι εκκρεμείς αποφάσεις ασύλου ανέρχονται πλέον σε 99.936, από 105.501 που ήταν τον Απρίλιο και 126.181 που ήταν τον Ιανουάριο του 2020.

Με αφορμή την μηνιαία αναφορά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης ανέφερε: "Η αποσυμφόρηση των νησιωτικών δομών και η ανακούφιση των τοπικών κοινωνιών αποτελούν βασική προτεραιότητα των δράσεων μας. Από την αρχή του έτους έχουν μεταφερθεί από τα νησιά του Αιγαίου περίπου 14 χιλιάδες αιτούντες άσυλο, ενώ οι διαμένοντες στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης από 38.400 την 1/1/2020 έφτασαν τους 32.247. Παράλληλα εκδόθηκαν περισσότερες από 6.000 αποφάσεις ασύλου. Τα στοιχεία για την κατανομή του πληθυσμού ανά περιφέρεια δείχνουν ότι το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο σηκώνουν ανισομερώς το βάρος του μεταναστευτικού, και μαρτυρούν ότι υπάρχει χώρος για επίδειξη εθνικής αλληλεγγύης. Με εξαίρεση τις νησιωτικές περιφέρειες του Αιγαίου, όλες οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας, φιλοξενούν αιτούντες άσυλο έως 1% του πληθυσμού τους, όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί".

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δημοσιεύει σήμερα το ενημερωτικό δελτίο του Μαΐου 2020, με τα στοιχεία καταγραφής των μεταναστευτικών ροών, του συνολικού αριθμού των διαμενόντων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και ανά Περιφερειακή Ενότητα, των μετακινήσεων προς την ενδοχώρα, την κατανομή του μεταναστευτικού πληθυσμού ανά Περιφέρεια καθώς και τα στοιχεία που αφορούν στην εξέταση των αιτήσεων ασύλου, των εκκρεμών αιτήσεων και των προσφυγών.