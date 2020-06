Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: ύφεση 0,9% στο πρώτο τρίμηνο

Τα στοιχεία αποτυπώνουν την πορεία της χώρας το πρώτο τρίμηνο κατά το οποίο δεν είχε ξεσπάσει η κρίση, αλλά και την αρχή του lockdown. Τι λέει ο υπουργός Οικονομικών.

Τα προσωρινά στοιχεία των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία κατέγραψε ρυθμό ύφεσης σε ετήσια βάση, -0,9%.

Η ύφεση είναι σημαντικά μικρότερη από τον μέσο όρο αυτής των χωρών της Ευρωζώνης, που διαμορφώθηκε στο -3,2%, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα στοιχεία ωστόσο αποτυπώνουν την πορεία της χώρας το πρώτο δίμηνο κατά το οποίο δεν είχε ξεσπάσει η κρίση, αλλά και την αρχή του lockdown στα μέσα Μαρτίου.

"Αυτό αποδεικνύει ότι το οικονομικό σχέδιο της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και η εφαρμογή του, είναι προς την ορθή κατεύθυνση" τονίζει σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

"Η συντεταγμένη πορεία της Κυβέρνησης, του κράτους, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών φέρνει καλά αποτελέσματα, και μέσα στις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η υγειονομική κρίση. Πιστεύω ότι με πίστη στις δυνάμεις μας, αλληλεγγύη και συνοχή θα ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση που ενέσκηψε από την πανδημία, με το ελάχιστο κοινωνικό και οικονομικό κόστος" πρόσθεσε ο υπουργός.