Δώρο Πάσχα: Τι προβλέπει η ΚΥΑ

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση και του υφυπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη, σχετικά με το Δώρο Πάσχα.

Ειδικότερα, η ΚΥΑ προβλέπει τα εξής:

Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής του

1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, σύμφωνα με το συνημμένο στο παράρτημα πίνακα ή εκείνες των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού, κατά την 20/03/2020, κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20/3/2020, του ιδίου ως άνω πίνακα, δύνανται να καταβάλουν στους εργαζομένους τους το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020, που ορίζει η υπ' αρ. 19040/7.12.1981 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 742), σε χρόνο μεταγενέστερο από τη δήλη ημέρα καταβολής του (15/4/2020), ωστόσο όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 2020.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ' αρ. 19040/7.12.1981 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 υπολογίζεται, βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγούμενη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης.

Διαδικασία καθορισμού του επιδόματος εορτών Πάσχα που καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και καταβολή του στους εργαζόμενους

1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες καταχωρίζουν σε διακριτή Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) το επίδομα εορτών Πάσχα. Τα ποσά του επιδόματος εορτών που βαρύνουν τον εργοδότη, καταχωρίζονται στον κωδικό τύπου αποδοχών 03 και στην ίδια ΑΠΔ σε κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες του οποίου θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), καταχωρίζονται τα ποσά του επιδόματος εορτών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες καταβάλλουν στους εργαζόμενους το σύνολο του επιδόματος εορτών Πάσχα, δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτεται από τον ίδιο τον εργοδότη, όσο και το ποσό που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και αποδίδουν τις οφειλόμενες για το σύνολο του επιδόματος ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις στους οικείους φορείς.

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποβάλλουν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) του επιδόματος εορτών Πάσχα και τυχόν συμπληρωματικών ΑΠΔ του ίδιου σκοπού, έως τις 10 Ιουλίου 2020, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα στους δικαιούχους.

3. Για την πληρωμή προς τους εργοδότες του επιδόματος εορτών Πάσχα που βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, οι εργοδότες δηλώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία σε ειδικό προς τούτο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ήτοι τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού τους (IBAN), τα στοιχεία των εργαζομένων τους, καθώς και το ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 (μικτές αποδοχές εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις) που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης εκάστου μισθωτού και το οποίο καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

4. Οι εργοδότες φέρουν την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση έγκυρου και ενεργού αριθμού λογαριασμού IBAN, καθώς και των λοιπών στοιχείων που αναφέρονται στο ειδικό έντυπο στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Η υποβολή του ειδικού εντύπου για το επίδομα εορτών Πάσχα ορίζεται από την 1η έως τις 10 Ιουλίου 2020.

5. Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεξεργάζεται τα απολύτως αναγκαία στοιχεία, όπως δηλώνονται στο ειδικό έντυπο του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για το σκοπό του ελέγχου και της πληρωμής του επιδόματος εορτών Πάσχα.

6. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ, διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων, που δηλώνονται.

Σε περίπτωση αναληθών στοιχείων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση κυρώσεις.

Διαδικασία απόδοσης του επιδόματος εορτών Πάσχα

1. Για τη διαδικασία απόδοσης στους εργοδότες του μέρους του επιδόματος εορτών, που αντιστοιχεί στο διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό (μικτές αποδοχές εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις), ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η πληρωμή γίνεται εφάπαξ από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου-εργοδότη (IBAN), το οποίο έχει δηλωθεί στο ειδικό έντυπο του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

2. Από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων-εργοδοτών, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής, καθώς και ο ΑΦΜ τους.

3. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ ΑΕ, στη Δ/νση Συλλογικών Ρυθμίσεων και στη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων-εργοδοτών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα τον αριθμό των δικαιούχων-εργοδοτών και το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Δ/νσης Συλλογικών Ρυθμίσεων.

4. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης.

5. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου No 200 «Ελληνικό Δημόσιο-Συγκέντρωση Εισπράξεων-Πληρωμών» και την πίστωση με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ και των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων-εργοδοτών. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ ΑΕ.

Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν, επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN: GR7101000230000000000200211, με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού.

Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», προκειμένου να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή.

6. Για την πληρωμή του ποσού εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης εκάστου μισθωτού, η ειδική εντολή πληρωμής της προηγούμενης παραγράφου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

Αχρεωστήτως καταβληθέντα

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).