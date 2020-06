Πολιτική

Επιστολές Μητσοτάκη σε Κομισιόν και Ευρωβουλή για την τουρκική προκλητικότητα

Στο ανώτατο επίπεδο θέτει το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας ο πρωθυπουργός. Οι επιστολές σε Μισέλ και Φον ντερ Λάιεν.

Eπιστολές προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, απέστειλε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις.

«Κατόπιν προκλητικών και παράνομων συμπεριφορών της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο με αποκορύφωμα τη δημοσίευση στο φύλλο της τουρκικής εφημερίδας της κυβέρνησης αιτήσεων για άδεια έρευνας και εξόρυξη υδρογονανθράκων από την κρατική τουρκική εταιρεία πετρελαίου, ο πρωθυπουργός απέστειλε χθες επιστολές προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Όπως τόνισε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών «γίνεται ξεκάθαρο ότι ενδεχόμενο κλιμάκωσης από πλευρά της Τουρκίας δεν θα οδηγήσει σε ελληνοτουρκική αλλά σε κρίση των συνολικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία».