Μπρους Σπρίνγκστιν κατά Τραμπ για κορονοϊό και αστυνομική βία

Τα βέλη του στον Λευκό Οίκο έστρεψε ο 70χρονος αστέρας της ροκ μουσικής.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν εκμεταλλεύτηκε την εμφάνισή του ως γκεστ DJ στην ραδιοφωνική εκπομπή Sirius XM για να καταγγείλλει την αντίδραση του Λευκού Οίκου στην αστυνομική βία και στην πανδημία του κορονοϊού.

Ο 70χρονος αστέρας της ροκ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ "φλέγονται και έχουν βυθιστεί στο χάος" μετά την "χλιαρή και αναίσθητη" αντίδραση της σημερινής κυβέρνησης απέναντι στους θανάτους από την Covid-19 αλλά και στην φυλετική αδικία, αναφέρει σε δημοσίευμά του το περιοδικό Variety.

Ο Σπρίνγκστιν, οι επιτυχίες του οποίου περιλαμβάνουν τραγούδια όπως το "Born To Run" και "Dancing In The Dark", ξεκίνησε χθες την εκπομπή με το τραγούδι-διαμαρτυρία "American Skin (41 Shots)".

Το τραγούδι καυτηριάζει τις ενέργειες τεσσάρων λευκών αστυνομικών, οι οποίοι το 1999 σκότωσαν τον άοπλο Αφροαμερικανό μετανάστη Αμάντου Ντιάλο με 41 σφαίρες.

Ο Σπρίνγκστιν αφιέρωσε το τραγούδι στον Τζορτζ Φλόιντ, τον άοπλο Αφροαμερικανό, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα έχασε τη ζωή του από την χρήση υπερβολικής βίας από έναν λευκό αστυνομικό.

"Αυτό το τραγούδι έχει σχεδόν οκτώ λεπτά διάρκεια. Και τόσα λεπτά χρειάστηκαν για να επέλθει ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ ενώ ένας αστυνομικός της Μινεάπολις τον πατούσε με το γόνατο στον λαιμό", είπε ο καλλιτέχνης.

Άλλα κομμάτια που έπαιξε ο Σπρίνγκστιν ως DJ ήταν τραγούδια διαμαρτυρίας άλλων καλλιτεχνών, περιλαμβανομένων του "Strange Fruit" της Μπίλι Χόλιντεϊ, "This Is America" του Τσάϊλντις Γκαμπίνο και "Burnin 'and Lootin'" του Μπομπ Μάρλεϊ.

Επίσης έπαιξε και αποσπάσματα από μια ομιλία του ακτιβιστή για τα δικαιώματα των μαύρων Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, την οποία είχε γράψει σε μια φυλακή της Αλαμπάμα έπειτα από διαδηλώσεις το 1963.

''Το προπατορικό αμάρτημα της δουλείας. Παραμένει το μεγάλο άλυτο ζήτημα της αμερικανικής κοινωνίας. Το βάρος του αυξάνεται με κάθε νέα γενιά. Όσο για αυτήν την βίαιη, χαοτική εβδομάδα στους δρόμους της Αμερικής δεν διαφαίνεται τέλος στον ορίζοντα", σχολίασε.