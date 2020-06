Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεάν μαστογραφίες από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

Πού και πότε γίνονται οι προληπτικές εξετάσεις δωρεάν σε όσες γυναίκες δηλώσουν συμμετοχή.

Δωρεάν μαστογραφίες από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία θα πραγματοποιηθούν, σε συνεργασία με τον δήμο Αθηναίων, το τριήμερο 10- 12 Ιουνίου, στον αύλειο χώρο του Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης Νεολαίας τους δήμου στην οδό Σόλωνος 78. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-3626587 (καθημερινές 08:00-17:00).

Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται στις γυναίκες της χώρας μας. Ο αριθμός των νέων περιστατικών κάθε χρόνο υπολογίζεται στα 7.500. Η καλύτερη εξέταση για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού είναι η μαστογραφία. Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος με μαστογραφία μειώνει τη θνησιμότητα από την ασθένεια σε ποσοστό που φθάνει το 30%. Η εξέταση είναι ανώδυνη, διαρκεί ελάχιστο χρόνο και με τα νέα μηχανήματα η δόση ακτινοβολίας είναι εξαιρετικά χαμηλή.

«Η πρόληψη είναι κομμάτι της κουλτούρας που λειτουργεί ο δήμος μας. Είναι στρατηγική επιλογή μας, όχι μόνο να υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια που έχει σκοπό την πρόληψη αλλά να συμμετέχουμε ενεργά σε αυτή. Με το χώρο, το χρόνο και τους ανθρώπους μας. Με όσες δυνάμεις διαθέτουμε» υπογράμμισε σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.