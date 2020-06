Πολιτική

Πέτσας για ΕΥΔΑΠ: Δεν πωλείται το νερό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης έκανε λόγο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. «Δεν υπάρχει θέμα ιδιωτικοποίησης», ξεκαθαρίζει ο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ.

«Δεν πωλείται το νερό, αναβαθμίζεται το δίκτυο», ξεκαθάρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Την ώρα που ο Στέλιος Πέτσας ανέλυε τις κινήσεις του υπουργείου Μεταφορών για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης της Αττικής, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ δήλωνε στη Βουλή ότι, «δεν υπάρχει θέμα ιδιωτικοποίησης».

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά, με σύμβαση Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στην ανάθεση της Διαχείρισης, της Λειτουργίας και της Συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος της Αθήνας. Έτσι:

- Εισάγεται ο υγιής ανταγωνισμός στις υπηρεσίες του συστήματος με στόχο τη μείωση του ετήσιου κόστους της λειτουργίας και της συντήρησης του.

- Προτεραιοποιούνται οι ανάγκες που αφορούν στη συντήρηση και την αναβάθμιση του δικτύου.

- Προωθούνται τα απαραίτητα έργα για τη συντήρηση, με έξοδα του ιδιώτη.

- Προχωρά η επανακοστολόγηση του διυλισμένου νερού, προς όφελος των καταναλωτών.

- Μπαίνουν σοβαρά ποιοτικά κριτήρια για το νερό που πίνουμε.

- Ελέγχονται οι διαρροές του δικτύου που κοστίζουν ακριβά.

- Αξιολογείται η εκμετάλλευση των εγκατεστημένων υδροηλεκτρικών μονάδων, καθώς και η πώληση αδιύλιστου ύδατος σε ιδιώτες.

«Αναβαθμίζεται λοιπόν το δίκτυο, προς όφελος των καταναλωτών. Το νερό δεν πωλείται», τόνισε ο Στέλιος Πέτσας.

ΔΣ ΕΥΔΑΠ: Δεν υπάρχει θέμα ιδιωτικοποίησης

Δεν υπάρχει θέμα ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Χαράλαμπος Σαχίνης απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Περιβάλλοντος. Απαντώντας μάλιστα για το θέμα των ΣΔΙΤ, είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια απόφαση, παρά μόνο ανάλυση για το εάν η συνεργασία έχει λογική.

Με βάση μελέτη του ΕΜΠ, η Αττική δεν πρόκειται να μείνει από νερό τα επόμενα 100 χρόνια ενώ δεν υπάρχει θέμα αύξησης των τιμών, είπε ο κ. Σαχίνης, ο οποίος υπενθύμισε την απόφαση του ΣτΕ, με την οποία η ΕΥΔΑΠ «θα παραμείνει δημόσια, και το Δημόσιο πάντα θα κατέχει το 50% συν μία μετοχή» της εταιρείας.

Ειδικότερα για τις ΣΔΙΤ, ο κ. Σαχίνης είπε ότι αυτό εναπόκειται στο Δημόσιο, συμπληρώνοντας ωστόσο πως «αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν έχει παρθεί καμία τέτοια απόφαση, απλώς γίνεται μια έρευνα, μια ανάλυση, εάν θα είχε ένα τέτοιο πράγμα, λογική». Ο κ. Σαχίνης εξέφρασε την πεποίθηση ότι είναι καλό να μελετά κανείς εναλλακτικές. «Εννοείται, ότι εμείς θεωρούμε ότι η καλύτερη εναλλακτική, είμαστε εμείς» είπε, εξηγώντας ότι «έχουμε την τεχνογνωσία, τους ανθρώπους, τα έχουμε κάνει καλά, και το έχουμε αποδείξει μέχρι τώρα».

Τέλος, είπε ότι ως διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, πρέπει να κάνει το καλύτερο για την εταιρεία. «Είτε είναι ρυθμιζόμενο είτε ανταγωνιστικό, θέλουμε να έχουμε την ευελιξία να δουλεύουμε σε οποιοδήποτε περιβάλλον για να έχουμε αυτό το έργο», κατέληξε.