Κόσμος

Ζευγάρι κατηγορείται ότι σκότωσε την 7χρονη υπηρέτριά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργή και αποτροπιασμό προκάλεσε στους Πακιστανούς το περιστατικο. Για ποιό λόγο έχασε την ζωή του το άτυχο κορίτσι.

Ένα ζευγάρι στο Πακιστάν που κατηγορείται ότι σκότωσε την 7χρονη υπηρέτριά του επειδή άφησε ελεύθερο έναν παπαγάλο, συνελήφθη κοντά στο Ισλαμαμπάντ, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό βίας εναντίον ανήλικων οικιακών βοηθών που προκαλεί οργή στην κοινή γνώμη του Πακιστάν.

Η μικρή Ζόχρα Μπίμπι εργαζόταν στο σπίτι του ζευγαριού και ασχολούταν με τον γιο τους, που έχει την ίδια ηλικία με εκείνη, μια κοινή πρακτική στο Πακιστάν.

“Το καημένο το κορίτσι βασανίστηκε από το ζευγάρι, το οποίο την κατηγόρησε ότι άφησε ελεύθερο έναν από τους τέσσερις παπαγάλους του”, δήλωσε σήμερα ο Μουχτάρ Άχμαντ, ο αστυνομικός που έχει αναλάβει την έρευνα της υπόθεσης.

“Τους συλλάβαμε και τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση αμέσως μόλις το νοσοκομείο όπου διακομίστηκε η Ζόχρα ενημέρωσε την αστυνομία”, πρόσθεσε. Το ζευγάρι πήγε το κορίτσι στο νοσοκομείο την Κυριακή, όμως αυτό υπέκυψε τη Δευτέρα, εξήγησε ο ίδιος. Ο άνδρας “την κλώτσησε χαμηλά στην κοιλιά, ένα χτύπημα που απέβη μοιραίο”, επεσήμανε ο αστυνομικός.

Ο υπουργός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σιρίν Μαζάρι επιβεβαίωσε τη σύλληψη του ζευγαριού σε ένα tweet, ενώ πρόσθεσε ότι το υπουργείο βρίσκεται σε επαφή με την αστυνομία.

“Η βία και τα βασανιστήρια εναντίον παιδιών δεν θα γίνουν ανεκτά και όλοι οι εμπλεκόμενοι σε τέτοιου είδους περιστατικά θα αντιμετωπίζονται με αυστηρότητα”, τόνισε ο διοικητής της τοπικής αστυνομίας Μουχαμάντ Άχσαν Γιούνους.

Περίπου 8,5 εκατομμύρια υπηρέτες, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, εργάζονται στο Πακιστάν συνήθως σε πιο πλούσιες οικογένειες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας.

Οι οικιακοί αυτοί βοηθοί συχνά κακοποιούνται σωματικά, ακόμη και σεξουαλικά, ένα θέμα ταμπού στο Πακιστάν. Η πατριαρχική κοινωνία της χώρας, με την αυστηρή κοινωνική δομή, δεν επιτρέπει στους ανθρώπους αυτούς να έχουν φωνή.

Τον Απρίλιο του 2019 η δολοφονία μιας 16χρονης, την οποία χτύπησαν στο κεφάλι με εργαλείο κουζίνας μέχρι θανάτου και το πτώμα της εντοπίστηκε σε κανάλι της Λαχόρης, είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση στο Πακιστάν, ενώ οι τρεις γυναίκες για τις οποίες εργαζόταν η έφηβη συνελήφθησαν.

Τον Δεκέμβριο του 2016 η κοινή γνώμη της χώρας σοκαρίστηκε από την υπόθεση ενός δικαστή και της συζύγου του οι οποίοι βασάνισαν τη 10χρονη υπηρέτριά τους. Εξάλλου μια γνωστή παρουσιάστρια τηλεόρασης στη Λαχόρη κατηγορήθηκε το καλοκαίρι του 2017 ότι κρατούσε παρά τη θέλησή της την έφηβη οικιακή της βοηθό.