Κοινωνία

Κορυδαλλός: Έφοδος στα κελιά των τρομοκρατών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια τα ευρήματα των αστυνομικών, από την έρευνα στα κελιά των κρατούμενων ως μελών της “17Ν” και της “Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς”.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., "ερευνα πραγματοποιήθηκε, από τις βραδινές ώρες χθες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σε όλα τα κελιά και τους κοινόχρηστους χώρους του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού II, στην πτέρυγα των ανδρών που κρατούνται για οικονομικά εγκλήματα και υποθέσεις τρομοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε από την εξωτερική φρουρά του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού παρουσία Εισαγγελέα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5 μαχαίρια εμπορίου και κατσαβίδι,

3 κινητά και 15 φορτιστές,

28 usb stick και 8 hands free,

3 εξωτερικοί σκληροί δίσκοι με φορτιστή και 3 mp4,

3 κάρτες sim, κάρτα μνήμης και 3 φορητά ρούτερ wifi,

56 χάπια (ψυχότροπα),

6 ξύλινα κοντάρια, 3 κόφτες και πένσα,

2 λεπίδες με ξύλινη λαβή και 2 ψαλίδια,

ζυγαριά ακριβείας,

συρματόσκοινο πολλών μέτρων,

50 ευρώ, 4 τράπουλες και νυχοκόπτης

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας, κινητό τηλέφωνο το οποίο είχε κατασχεθεί, δέχθηκε μήνυμα από κινητό, με στοιχεία άλλου κρατουμένου, έγκλειστου στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού I.

Άμεσα ενημερώθηκε η παριστάμενη Εισαγγελέας και πραγματοποιήθηκε έρευνα στο κελί του, στη Δ’ Πτέρυγα του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού I, όπου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν το κινητό τηλέφωνο καθώς και φορτιστής.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος".