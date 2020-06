Παράξενα

Έλληνας υποψήφιος για Γκίνες ως ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής με δελτίο (εικόνες)

Αν ήμουν τερματοφύλακας, θα έπαιζα ακόμη και με μπαστούνι, δηλώνει ο Πρόδρομος Μηνασίδης

Έκλεισε τα 74 του χρόνια πριν από τέσσερις μήνες και τα τελευταία 63 «γράφει» χιλιόμετρα στα γήπεδα. Ο Πρόδρομος Μηνασίδης είναι ο μεγαλύτερος εν ενεργεία ποδοσφαιριστής με δελτίο στον κόσμο και διεκδικεί μία θέση στο βιβλίο Γκίνες.

«Έμαθα ότι το ρεκόρ Γκίνες κατέχει ένας Ισραηλινός τερματοφύλακας και μάλιστα δύο χρόνια νεότερος από μένα. Εγώ αν ήμουν τερματοφύλακας, θα έπαιζα μέχρι τα 95 μου, ακόμη και με μπαστούνι!», είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού- Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM», ο ποδοσφαιριστής από τη Δράμα, που λατρεύει το ποδόσφαιρο και δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή του χωρίς γκολ και φάσεις.

Από το 1957 έως σήμερα στα γήπεδα, αν και από τη θέση του κεντρικού αμυντικού, έχει χάσει το... μέτρημα στα γκολ. Το αγαπημένο του, όμως, ήταν αυτό που σημείωσε σε έναν αγώνα Κυπέλλου του Εδεσσαϊκού με τον Πανιώνιο: έκανε μία εντυπωσιακή κεφαλιά- ψαράκι, με την μπάλα να πηγαίνει αρχικά στη συμβολή των δοκών του τέρματος και εν συνεχεία να καταλήγει χαμηλά στα δίχτυα.

Κρατά στα χέρια του το αθλητικό δελτίο που αποδεικνύει την ενεργή του δράση και διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει κάτι που να τον πτοεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ούτε και υστερεί σε τίποτα από τους κατά πολύ νεότερους συμπαίκτες και αντιπάλους του, όπως λέει.

«Έχω παίξει σε 13 ομάδες με δελτίο και άλλες δέκα χωρίς δελτίο, σε ομάδες και αγώνες όπου έδιναν τα χρήματα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς», λέει ο κ. Μηνασίδης χαρακτηρίζοντας «ζαρκάδια» και «ελάφια» τους 20χρονους αντιπάλους του. Ωστόσο, δίπλα τους νιώθει κι αυτός ακούραστος.

Η ποδοσφαιρική καριέρα του κ. Μηνασίδη ξεκίνησε στα 11 του από τα Σεβαστιανά Σκύδρας. Στη συνέχεια βρέθηκε στον Εδεσσαϊκό, ο οποίος έκανε πορεία πρωταθλητισμού στην (τότε) Β' Εθνική κατηγορία και αμέσως μετά σε ομάδες της Δράμας. Παράλληλα, συμμετείχε και στο πρωτάθλημα των Ενόπλων Δυνάμεων, ως μέλος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο κορονοϊός έβαλε απότομο τέλος στο φετινό πρωτάθλημα, ωστόσο ο κ. Μηνασίδης δεν αφήνει καμιά μέρα χωρίς προπόνηση. Καθημερινά συμμετέχει σε φιλικούς αγώνες στη Δράμα μεταξύ παλαιμάχων, βγάζοντάς τους όλους, όπως αναμενόταν, νοκ-άουτ.

«Δεν αντέχουν όλοι οι συμπαίκτες μου τα ενενήντα λεπτά! Εγώ τους παρακινώ να παίξουν λίγο παραπάνω και τους παρακαλώ να μείνουν μέχρι το σφύριγμα της λήξης», λέει ο ακούραστος αθλητής, συμπληρώνοντας ότι αν δεν καταφέρει να τους πείσει, συνεχίζει τρέχοντας γύρω από το γήπεδο.

Ο Πρόδρομος Μηνασίδης έχει ήδη κάνει αναφορά στην ΕΠΣ καταθέτοντας όλα τα χαρτιά που αποδεικνύουν ότι έχει αξιώσεις για τη θέση στο Γκίνες. «Δεν θέλω να συγκριθώ με τα μεγαθήρια του ελληνικού ποδοσφαίρου αλλά αν μπω στο βιβλίο Γκίνες, θα είναι τιμή για τη χώρα μας», δηλώνει στο «Πρακτορείο FM».

Ωστόσο, όπως τονίζει, η μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση για τον ίδιο, όπως και για κάθε ποδοσφαιριστή, είναι η στιγμή που μπαίνει στο γήπεδο και εισπράττει το θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο, αλλά και τους συμπαίκτες του.