Μπότοξ από το αυτοκίνητο… λόγω καραντίνας

Τι λένε γιατροί για την νέα... μόδα στις ΗΠΑ, λόγω των περιορισμών για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Οι κάτοικοι της Φλόριντα που βρίσκονται ακόμη σε συνθήκες καραντίνας και ανησυχούν για τις ρυτίδες γέλιου και για το «πόδι της χήνας» στο πρόσωπό τους θα ανακουφιστούν στο άκουσμα της είδησης ότι μπορούν πλέον να κάνουν Botox μέσα από το αυτοκίνητό τους.

Η αμερικανική Πολιτεία επέτρεψε την μερική χαλάρωση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ξεκινήσουν και πάλι κάποιες ιατρικές επεμβάσεις, περιλαμβανομένων των ενέσεων Botox και των επεμβάσεων κοσμητικής.

Ο Μίχαελ Σαλτζχάουερ, ένας πλαστικός χειρουργός γνωστός ως "Δρ. Μαϊάμι", ο οποίος μάλιστα έχει πρωταγωνιστήσει και σε τηλεοπτικό ριάλιτι σόου, πραγματοποιεί ενέσεις στο γκαράζ του σπιτιού του στην πολυτελή συνοικία του Μαϊάμι, Μπαλ Χάρμπορ.

Ο ίδιος εξηγεί ότι η ιδέα του ήρθε ενώ καθόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, περιμένοντας να υποβληθεί σε αιματολογική εξέταση για τα αντισώματα του κορονοϊού.

"Οι περιοχές όπου κάνουμε εγχύσεις Μπότοξ είναι το άνω τμήμα του προσώπου, ακριβώς δηλαδή το τμήμα που δεν καλύπτεται από την μάσκα, επομένως είναι ιδανικό", εξηγεί ο Σαλτζχάουερ φορώντας την μάσκα του, την πλαστική ασπίδα προσώπου και την ιατρική του μπλούζα και περιμένοντας τον επόμενο ασθενή του για μια θεραπεία drive-through.

Οι ασθενείς εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά και καταβάλλουν κατά μέσον όρο 536 ευρώ για ενέσεις μπότοξ στο μέτωπό τους.

Ωστόσο οι καλλιτέχνες τατουάζ της Φλόριντα είναι απογοητευμένοι καθώς έχουν υποχρεωθεί να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους από τον Μάρτιο και αναρωτιούνται γιατί δεν μπορούν να ανοίξουν και αυτοί.

Οι ενέσεις μπότοξ είναι "κάτι σαν το τατουάζ, κάποιος εγχέει κάτι στο δέρμα σου", λέει ο ιδιοκτήτης επιχείρησης τατουάζ Τσίκο Κορτές. Στη Φλόριντα υπάρχουν περίπου 10.000 καλλιτέχνες τατουάζ.

Μια ανακοίνωση που εστάλη με e-mail από τον εκπρόσωπο του δημάρχου της Φλόριντα δεν αναφέρει ημερομηνία για το άνοιγμα των επιχειρήσεων τατουάζ.

"Συνεργάζεται με μέλη της βιομηχανίας και με γιατρούς για να βρει τον καλύτερο τρόπο να ανοίξουν και πάλι με ασφάλεια", αναφέρεται.