Κοινωνία

Συλλήψεις για τα επεισόδια και τις φθορές στο Κολωνάκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον Εισαγγελέα οδηγούνται οι συλληφθέντες για τα επεισόδια στο κέντρο το βράδυ της Τετάρτης.

Πέντε άτομα συνελήφθησαν χθες κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πορείας διαμαρτυρίας για τα πρόσφατα γεγονότα στις Η.Π.Α.

Πρόκειται για :

Δύο άτομα, ελληνικής υπηκοότητας, που κατηγορούνται για επιθέσεις με ρίψη πετρών και άλλων αντικειμένων κατά των αστυνομικών δυνάμεων και

Δύο άτομα ελληνικής υπηκοότητας και ένα αλλοδαπό, που κατηγορούνται για φθορές σε καταστήματα στην Πλατεία Κολωνακίου και επιθέσεις με ρίψη μαρμάρων κατά των αστυνομικών δυνάμεων. Επιπρόσθετα ο αλλοδαπός χρησιμοποίησε πυροσβεστήρα κατά των αστυνομικών και εκσφενδόνισε σε βάρος τους μεταλλικό αναλόγιο, προκαλώντας ζημιές τρία υπηρεσιακά δίκυκλα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγούνται στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών.