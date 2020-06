Κοινωνία

Χειροπέδες σε σπείρα με ναρκωτικά σε… δέματα (εικόνες)

Πλήθος όπλων, ναρκωτικά και παραισθησιογόνα μανιτάρια βρήκαν οι αστυνομικοί. Που δρούσε το κύκλωμα.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διακινούσαν ναρκωτικά στα Εξάρχεια, στην Καλλιθέα και στα Πετράλωνα.

Ειδικότερα κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών, αναφορικά με τη δράση εγκληματικού δικτύου, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούντο στην εισαγωγή, μέσω ταχυδρομικών δεμάτων από χώρες του εξωτερικού και εν συνεχεία στην αποθήκευση, φύλαξη, μεταφορά και πώληση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση καθώς και ο ρόλος εκάστου των μελών του κυκλώματος.

Κατόπιν των ανωτέρω, μεσημβρινές και βραδινές ώρες της 2-6-2020, προς αποδόμηση του εγκληματικού κυκλώματος και αποτροπή διασποράς ναρκωτικών ουσιών στην παράνομη αγορά, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν έξι (6) μέλη της οργάνωσης, πέντε Έλληνες (τρεις άνδρες και δύο γυναίκες) και μία αλλοδαπή. Από τις έρευνες , βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

Ακατέργαστη κάνναβη βάρους 2 κιλών και 829,1 γραμμαρίων,

Παραισθησιογόνα μανιτάρια βάρους 369 γραμμαρίων,

MDMA βάρους 311,5 γραμμαρίων,

272 διάφορα ναρκωτικά δισκία,

ECSTASY 125 δισκία,

LSD 100 χάρτινα τεμάχια,

Αμφεταμίνη βάρους 85 γραμμαρίων,

Κοκαΐνη βάρους 7,2 γραμμαρίων,

Κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη βάρους 1,6 γραμμαρίων,

Κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) βάρους 0,9 γραμμαρίων,

1.205 γραμμάρια υγρού άγνωστης χημικής συστάσεως,

Ποσότητα σκόνης, κάψουλες και δισκία άγνωστης χημικής συστάσεως,

Δύο (2) πιστόλια λειτουργικά με δυο (2) γεμιστήρες,

Δώδεκα (12) πιστόλια τύπου ρέπλικα με είκοσι τέσσερις (24) γεμιστήρες,

Δύο (2) περίστροφα τύπου ρέπλικα,

Ένα (1) υποπολυβόλο τύπου ρέπλικα με μια (1) γεμιστήρα,

Εκατόν πενήντα έξι (156) φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

Τριακόσια τριάντα (330) αβολίδωτα φυσίγγια,

Σαράντα (40) φυσίγγια κρότου,

Σιδερογροθιά,

Σπρέι πιπεριού,

Δύο (2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

Ι.Χ. δίκυκλη μοτοσικλέτα,

Δεκατέσσερις (14) ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

Καταμετρητής χρημάτων,

Το χρηματικό ποσό των 8.068 ευρώ,

Είκοσι δυο (22) συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

Συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης αέρα και τυποποίησης,

Δύο (2) ταχυδρομικά δέματα,

Πλήθος νάιλον συσκευασιών

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε για κυρία ανάκριση.