Γερμανοί εισαγγελείς θεωρούν ότι η Μαντλίν είναι νεκρή

Ο εκπρόσωπος των γονιών της, έκανε λόγο για “δυνητικά πολύ σημαντική εξέλιξη”, σε ότι αφορά τον βασικό ύποπτο, μιλώντας στο BBC.

Γερμανοί εισαγγελείς δήλωσαν σήμερα ότι ερευνούν έναν 43χρονο Γερμανό που θεωρείται ύποπτος για δολοφονία και εκτιμούν ότι η Μαντλίν, η μικρή Βρετανίδα που εξαφανίστηκε στην Πορτογαλία το 2007 σε ηλικία μόλις τριών ετών, είναι νεκρή.

«Το γραφείο του εισαγγελέα στο Μπράουνσβιγκ ερευνά έναν 43χρονο Γερμανό υπήκοο με την υποψία της δολοφονίας. Από αυτό μπορείτε να δείτε ότι θεωρούμε πως το κορίτσι είναι νεκρό», δήλωσε ο εισαγγελέας του Μπράουνσβιγκ Χανς Κρίστιαν Βόλτερς.

Η Μαντλίν εξαφανίστηκε από δωμάτιο ξενοδοχείου στις 3 Μαΐου του 2007 στη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών στο θέρετρο Πράια ντα Λουζ του Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, ενώ οι γονείς της δειπνούσαν με φίλους εκεί κοντά.

Η πορτογαλική δικαστική αρχή έκλεισε αρχικά την έρευνά της το 2008 αλλά τη συνέχισε τον Οκτώβριο του 2013 λόγω νέων στοιχείων. Η βρετανική αστυνομία συμμετείχε επίσης στην έρευνα.

Ο εκπρόσωπος των γονιών της Μανλτίν, Κλάρενς Μίτσελ, έκανε λόγο για «δυνητικά πολύ σημαντική εξέλιξη» μιλώντας στο BBC. Παράλληλα ο Μίτσελ, που εκπροσωπεί την οικογένεια Μακάν τα τελευταία 13 χρόνια ανέφερε ότι δεν μπορεί «να θυμηθεί μια περίπτωση που η αστυνομία ήταν τόσο συγκεκριμένη για ένα άτομο».

Ο Μίτσελ επισήμανε ότι «δεν υπήρξε ποτέ τόσο ξεκάθαρο κομμάτι από μόνο από μία, αλλά τρεις, αστυνομικές δυνάμεις» προσθέτοντας ότι δεν έχουν εγκαταλείψει ποτέ την ελπίδα ότι μπορεί να βρίσκεται ακόμη στη ζωή, «αλλά είναι ρεαλιστές».

Από την πλευρά της Μητροπολιτική Αστυνομία που συνεργάζεται με τις γερμανικές και πορτογαλικές Αρχές δήλωσε ότι η Μαντλίν Μακάν θεωρείται «αγνοουμένη» καθώς δεν υπάρχουν «οριστικά στοιχεία» για το αν είναι ζωντανή ή όχι.