Life

“The 2Night Show” με ξεχωριστούς καλεσμένους την Πέμπτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλύψεις και εξομολογήσεις καρδιάς για τα επαγγελματικά βήματα και την προσωπική τους ζωή κάνουν οι συνομιλητές του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται τον Γιάννη Στάνκογλου.

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, ξετυλίγει τη ζωή του από την περίοδο που ήταν ένας ανέμελος έφηβος, με σκισμένα τζιν και μακριά μαλλιά, μέχρι σήμερα που είναι ένας πετυχημένος ηθοποιός, σύζυγος και πατέρας δύο παιδιών.

Τι λέει για τη συμμετοχή του σε ταινία του Bollywood; Θα συνεχίσει στη σειρά «Άγριες Μέλισσες»; Πώς γυρίστηκε η επίμαχη σκηνή στην ελιά, με την Κατερίνα Διδασκάλου; Τι τον έκανε να διαμαρτυρηθεί κατά την περίοδο της καραντίνας;

Η Νάνσυ Παραδεισανού, που με τον μοναδικό της τρόπο παρουσιάζει τα νέα της showbiz στην εκπομπή «Το Πρωινό», έρχεται στο «The 2Night Show» και αποκαλύπτει πως για την ίδια δεν είναι καθόλου εύκολο να μιλάει για τα προσωπικά της, αν και βρίσκεται στην καλύτερή της φάση.

Μεταξύ άλλων, εξηγεί πώς μία ερωτική απογοήτευση την οδήγησε στην ψυχοθεραπεία, πόσο δύσκολα βίωσε την καραντίνα, παθαίνοντας κρίσεις πανικού ενώ αναφέρει πως σκέφτηκε ακόμα και να παντρευτεί, επειδή δεν αντέχει τη μοναξιά.

Τέλος, μιλά για τα σχόλια που δέχεται στα social media και πώς τα αντιμετωπίζει.

Ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης μιλάει για την πορεία του στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ και αποκαλύπτει άγνωστες ιστορίες από το κυνηγητό σε celebrities που επισκέφτηκαν την Ελλάδα, όπως η Lady Gaga, η Shakira και η Beyonce.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην απόφασή του να αποχωρήσει από το Star, μετά από 17 χρόνια συνεργασίας, καθώς και για τη στροφή της καριέρας του με την ένταξή του στο δυναμικό του ΑΝΤ1. Επίσης, εξομολογείται πως η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής του ήταν ο χωρισμός του, αλλά και η προσπάθειά του να μην χάσει την επαφή με τον μονάκριβο γιο του.

Τέλος, μιλάει για τον αγώνα που κάνει με τον σύλλογο «Συνεπιμέλεια» ώστε να ακουστούν τα αιτήματα των πατεράδων και να αλλάξει το Οικογενειακό Δίκαιο.

«The 2Night Show» κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 24:00, στον ΑΝΤ1!

#The2NightShow