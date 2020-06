Κοινωνία

Νομική κόντρα για τα “δικηγοράκια” και τις “ιερές αγελάδες”

“Πόλεμος” ανακοινώσεων μεταξύ της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων και της Ένωσης Εισαγγελέων.

“Φωτιές” άναψε η απόφαση Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών, που έκρινε ότι δεν ήταν προσβλητικοί οι χαρακτηρισμοί «δικηγοράκια» και «ιερές αγελάδες» τους οποίους απηύθυναν αστυνομικοί σε δικηγόρους σε επεισόδιο στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2018.

Σύμφωνα με το απορριπτικό σκεπτικό της Αντεισαγγελέως, οι εκφράσεις των αστυνομικών «κατ’ αντικειμενική κρίση δεν περιέχουν είτε αμφισβήτηση της ηθικής και κοινωνικής αξίας ή περιφρόνησή τους», ούτε «είναι πρόσφορες να θίξουν την τιμή και την υπόληψή τους».

Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε την Τετάρτη, υπό την Προεδρία του Δημήτρη Βερβεσού, μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της για την κρίση αυτή της εν λόγω Αντεισαγγελέως, υπογραμμίζοντας πως είναι άκρως προσβλητική για το σύνολο του δικηγορικού σώματος. Παράλληλα, δήλωσε την αμέριστη συμπαράστασή της στην ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης να ζητηθεί ο πειθαρχικός έλεγχός της.

«Τέτοια μεμονωμένα περιστατικά πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα, προκειμένου να μην διαταράσσουν τις επιβαλλόμενες σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού μεταξύ των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης και το κύρος αυτών», υπογραμμίζει η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, επιφυλασσόμενη για τυχόν περαιτέρω νόμιμες ενέργειες της.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, που αναφέρει σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε:

«Εξ αφορμής δημοσιευμάτων σύμφωνα με τα οποία Δικηγορικός Σύλλογος ζητάει την απομάκρυνση Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών, διότι, με εσφαλμένη κατά την κρίση του αιτιολογία, απέρριψε ως αβάσιμη έγκληση για αδικήματα που στρέφονταν κατά μελών του, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος τονίζει τα εξής:

Είναι προφανές ότι η ανεξαρτησία του δικαστικού λειτουργού απειλείται, οσάκις γίνεται αποδέκτης κακόπιστης κριτικής, που συχνά στοχεύει στη φίμωση της ανεξάρτητης κρίσης του, με αντίκτυπο στην δικανική ανεξαρτησία του συνόλου των συναδέλφων.

Τυχόν παραινέσεις για πάσης φύσεως απομακρύνσεις, διώξεις ή δημόσιες δηλώσεις με προσωπικές αιχμές και χαρακτηρισμούς ένεκα ασυμφωνίας προς την ουσιαστική τους κρίση επί εκκρεμών υποθέσεων, από όπου και αν προέρχονται, συνιστούν εξωθεσμικές εκδηλώσεις που δεν προάγουν το νομικό μας πολιτισμό.

Συνιστώντας αυτοσυγκράτηση, υπενθυμίζουμε πως είναι ευπρόσδεκτη η καλόπιστη κριτική απέναντι σε κάθε είδους δικαιοδοτική κρίση, όμως ο μοναδικός προσήκων τρόπος επανεξέτασης και ανατροπής της είναι η άσκηση των κατά νόμο ένδικων μέσων ή βοηθημάτων».