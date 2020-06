Κοινωνία

Κορονοϊός: Δύο έγκυες θετικές στον ιό - Έκλεισαν σχολεία

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές μετά τα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν σε Κιλκίς και Βόλο. Έκλεισε ακαδημία ποδοσφαίρου, ενώ σε καραντίνα τέθηκε δομή φιλοξενίας.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο Κιλκίς καθώς μία έγκυος στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων της Νέας Καβάλας βρέθηκε θετική στον κορονοϊό.

Η δομή, στην οποία φιλοξενούνται 1.550 άτομα έχει μπει από χτες το βράδυ σε καραντίνα και φυλάσσεται η είσοδός της από την αστυνομία.

Σήμερα τα συνεργεία του ΕΟΔΥ λαμβάνουν δείγματα από τους πρόσφυγες και μετανάστες για να ελέγξουν την επέκταση του κορωνοϊού.

Η δομή έχει ελεγχθεί στο παρελθόν, όμως οι δειγματοληψίες και τα τεστ αφορούσαν το 5% του πληθυσμού της.

Τώρα θα γίνουν εκτεταμένα τεστ στο 30% του πληθυσμού, δηλαδή σε περίπου 500 άτομα.

Σε συναγερμό ετέθη και ο τοπικός δήμος Παιονίας από την πρώτη στιγμή εντοπισμού του κρούσματος.

Όπως δήλωσε στη voria.gr, ο δήμαρχος Παιονίας, Κώστας Σιωνίδης, «αποφασίσαμε να κλείσουμε άμεσα σχολικές μονάδες, στις οποίες πηγαίνουν σχολείο προσφυγόπουλα από τη δομή κυρίως στην απογευματινή βάρδια, ενώ ορισμένα και στην πρωινή. Σήμερα και αύριο κάνουμε απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους των σχολείων, ενώ μεσολαβεί και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, οπότε από την ερχόμενη Τρίτη οι μαθητές θα επιστρέψουν ασφαλείς στα μαθήματά τους».

Τα σχολεία που έκλεισαν είναι το Δημοτικό Γοργόπης, το 2ο Δημοτικό Πολυκάστρου, το 2ο Δημοτικό Αξιούπολης, το Γυμνάσιο και το ΓΕΛ Αξιούπολης.

Επίσης, όπως τόνισε ο κ. Σιωνίδης, «προχωρήσαμε σε απολυμάνσεις σε κοινόχρηστους χώρους και ειδικά στην πλατεία του Πολυκάστρου, όπου συνηθίζουν να συγκεντρώνονται οι πρόσφυγες και μετανάστες. Και παράλληλα, από πολύ νωρίς σήμερα το πρωί, προτού αρχίσουν οι συναλλαγές, απολυμάναμε τους χώρους των τεσσάρων ΑΤΜ, όπου συγκεντρώνονται πολλοί μετανάστες και πρόσφυγες στις αρχές κάθε μήνα για να αναλάβουν τα επιδόματά τους. Θα συνεχίσουμε όπου χρειάζεται να κάνουμε απολυμάνσεις, προκειμένου να προστατευτεί η περιοχή».

Παράλληλα συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, μετά τα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν στον Βόλο.

Θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν μια 30χρονη έγκυος στον Βόλο και ο σύζυγός της, ενώ σε εξέλιξη είναι η ιχνηλάτιση των επαφών του ζευγαριού,.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είναι γυμναστής σε ακαδημία ποδοσφαίρου και ελήφθη η απόφαση για κλείσιμο της ακαδημίας αφότου το τεστ βγήκε θετικό.

Επιπλέον, απολύμανση θα γίνει στα δύο σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται οι γονείς του άνδρα.

Θα απολυμανθεί επίσης το δασαρχείο, όπου εργάζεται η μητέρα της 30χρονης καθώς η εφορία που συστεγάζεται με το δασαρχείο.

