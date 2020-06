Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Ζέστη, σκόνη, ομίχλες και τοπικές βροχές αναμένουν οι ειδικοί. Δείτε αναλυτική πρόβλεψη για δεκάδες αγροτικές περιοχές και οδηγίες από γεωπόνους.

Αραιές νεφώσεις και άνοδος της θερμοκρασίας προβλέπονται για την Παρασκευή. Από το βράδυ, θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά.

Ευνοείται η μεταφορά σκόνης από την Αφρική στα δυτικά και τα νότια. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί, στα πελάγη 7 και από το μεσημέρι στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ.

Ο καιρός την Παρασκευή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει για την ύπαρξη ανάρσιας–γραφολιθιάς στα πυρινόκαρπα. Οι συλλήψεις των ακμαίων και των δύο εντόμων συνεχίζονται σε όλες τις περιοχές και γενικά τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτές κυμαίνονται μάλλον σε χαμηλά επίπεδα..

Επισημαίνεται ότι ο αριθμός συλλήψεων είναι δυνατό να διαφέρει σημαντικά όχι μόνο ανά περιοχή, αλλά και μεταξύ παγίδων στον ίδιο οπωρώνα. Για το λόγο αυτό καλούνται οι παραγωγοί να ελέγχουν δύο φορές την εβδομάδα τις φερομονικές παγίδες και να υπολογίζουν τον μέσο όρο συλλήψεων ανά ημέρα. Αυξητική τάση αυτής της αναλογίας πρέπει να τους κινητοποιεί προκειμένου να επεμβαίνουν με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο μέσα σε 5-7 ημέρες περίπου, ανάλογα με τις επικρατούσες θερμοκρασίες.

Επίσης, συνιστάται στους παραγωγούς πριν προβούν σε κάποια επέμβαση να ελέγχουν δειγματοληπτικά, καλύπτοντας όλη την έκταση του οπωρώνα, για προσβολές στους καρπούς και στην τρυφερή βλάστηση από τη δραστηριότητα των προνυμφών, καθώς και για αποθέσεις ωών των ακμαίων εντόμων. Συστήνεται η χρήση κατάλληλων και εγκεκριμένων εντομοκτόνων που να καταπολεμούν ταυτόχρονα και τα δύο έντομα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

