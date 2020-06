Τοπικά Νέα

Σεισμός στην Ζάκυνθο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σεισμική δόνηση "ταρακούνησε" το νησί. Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης ανοιχτά της Ζακύνθου .

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση σημειώθηκε στις 17:21 και είχε επίκεντρο 46 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων.

Το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές.