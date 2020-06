Κόσμος

Ερντογάν: Συνεργασία με τη Λιβύη για έρευνες και γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος Πρόεδρος υποδέχθηκε στην Άγκυρα τον επικεφαλής της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης, Φαγέζ αλ Σαράζ.

Τον Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης, Φαγέζ αλ Σαράζ, υποδέχθηκε στην Άγκυρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, “κλείνοντας το μάτι” για ενεργοποίηση του τουρκο-λιβυκού μνημονίου, το οποίο έχει πυροδοτήσει ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Μιλήσαμε για νέα πεδία συνεργασίας με τον κ. Σαράζ ώστε να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τα μέσα και τις ευκαιρίες που μας δίνονται στη Μεσόγειο», δήλωσε μετά το πέρας της συνάντησης ο Τούρκος Πρόεδρος, σημειώνοντας: «Είμαστε αποφασισμένοι να σταθεροποιήσουμε την συνεργασία μας με έρευνες και γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο».

Ο Ερντογάν ανέφερε, επίσης, ότι θέλει να δει τις τουρκικές εταιρίες να έχουν ρόλο στην ανοικοδόμηση της Λιβύης.

Ο επικεφαλής της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης επισκέφθηκε την Τουρκία μετά τις νίκες του κυβερνητικού στρατού στο πεδίο των μαχών κοντά στην Τρίπολη και εν όψει ενός νέου γύρου συνομιλιών για την επίτευξη εκεχειρίας στην εμπόλεμη χώρα.

Η Τουρκία άρχισε να στηρίζει στρατιωτικά την κυβέρνηση του Σαράζ τον Νοέμβριο, μετά τη σύναψη συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας και για τις θαλάσσιες ζώνες στη Μεσόγειο.

Τους τελευταίους μήνες, χάρη στην υποστήριξη της Τουρκίας, τα κυβερνητικά στρατεύματα κατάφεραν να απωθήσουν τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό του Χαλίφα Χάφταρ, του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, ο οποίος ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2019 επιχείρηση για την κατάληψη της Τρίπολης.

Πρέπει να σημειωθεί πως, την Τετάρτη, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας, Άχμεντ Μάιτικ και ο Υπουργός Εξωτερικών, Μοχάμεντ Σιγιάλα, ταξίδεψαν στη Μόσχα, η οποία στηρίζει τον στρατάρχη Χάφταρ, ενώ αυτός μετέβη στην Αίγυπτο για να συναντηθεί με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας.