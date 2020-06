Κοινωνία

Κορονοϊός: Άρση μέτρων στις παιδικές χαρές

Έτοιμες να υποδεχθούν ξανά παιδιά είναι οι παιδικές χαρές του Δήμου Αθηναίων. Ποιες μέρες και ώρες θα λειτουργούν.

Ανοίγουν την Παρασκευή (5/6) όλες οι παιδικές χαρές του Δήμου Αθηναίων, που παρέμειναν κλειστές, όπως και σ’ όλους τους άλλους δήμους, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον κορονοϊό.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων τονίζει ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής αλλά και των κανόνων λειτουργίας των χώρων, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση και τις οδηγίες της υγειονομικής επιστημονικής επιτροπής.

Οι παιδικές χαρές θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Κυριακή και ώρες 08:00 – 22:00. Παράλληλα, προχωρά και η ριζική ανακατασκευή ακόμη 19 παιδικών χαρών σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.

Σύμφωνα με το δήμο, οι σχετικές εργασίες θα ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη Ιουλίου και θα είναι με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας, κατάλληλες και προσβάσιμες σε παιδιά με κινητικές δυσκολίες. Επίσης πρόσφατα αναδιαμορφώθηκαν άλλες τρεις παιδικές χαρές (στο Λόφο του Στρέφη, τον Ποδονίφτη στα Πατήσια και στο Άλσος Προμπονά).