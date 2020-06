Πολιτική

Σκηνικό έντασης στήνει η Τουρκία σε Έβρο και ανατολική Μεσόγειο

“Στρώνει χαλί” για μαζική μετακίνηση μεταναστών στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Επιστολή Μητσοτάκη στους Ευρωπαίους για τις τουρκικές προκλήσεις.

Στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την τουρκική προκλητικότητα.

Με δυο επιστολές, στους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν, εκθέτει την παράνομη σύναψη του τουρκο-λιβυκού μνημονίου, την εργαλειοποίηση χιλιάδων μεταναστών στον Έβρο τον Μάρτιο, τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και τους χάρτες όπου σχεδιάζονται έρευνες και γεωτρήσεις μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

«Ενδεχόμενη κλιμάκωση (των προκλήσεων) από πλευράς της Τουρκίας δεν θα οδηγήσει σε ελληνοτουρκική, αλλά σε κρίση των συνολικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποδεχόταν στην Άγκυρα τον επικεφαλής της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης, Φαγέζ αλ Σαράζ, “κλείνοντας το μάτι” για ενεργοποίηση του τουρκο-λιβυκού μνημονίου.

«Μιλήσαμε για νέα πεδία συνεργασίας με τον κ. Σαράζ, ώστε να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τα μέσα και τις ευκαιρίες που μας δίνονται στην Μεσόγειο. Είμαστε αποφασισμένοι να σταθεροποιήσουμε την συνεργασία μας», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος μετά το πέρας της συνάντησης.

Η Τουρκία “στρώνει χαλί” για δεύτερο μαζικό κύμα μεταναστών στον Έβρο

Η κατάσταση στη συνοριακή γραμμή στον Έβρο, όπως την κατέγραψε η απεσταλμένη του ΑΝΤ1, Πωλίνα Κολοκοτρώνη, δεν θυμίζει σε τίποτα τα “τύμπανα του πολέμου” που ήδη χτυπούν τουρκικά ΜΜΕ για “δεύτερο μαζικό κύμα μεταναστών” στον Έβρο.

Η εικόνα 4-5 μεταναστών μέσα σε μια βάρκα, αναμεταδίδεται μαζικά από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Το Haber Turk περιγράφει σε δραματικό τόνο: «Το κύμα μετανάστευσης, το οποίο σταμάτησε εν μέρει με την πανδημία COVID-19, άρχισε να εμφανίζεται ξανά. Πρόσφυγες που επιβιβάζονται σε αλιευτικά σκάφη στον ποταμό, χωρισμένοι σε ομάδες των 4-5, περνούν στην Ελλάδα, αναζητώντας το ευρωπαϊκό όνειρο».

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, τόνισε πως «Δεν επιβεβαιώνεται καμία διαφορετική κινητικότητα σε σχέση με όσα έχουμε παρατηρήσει τις τελευταίες μέρες».

Οι ελληνικές δυνάμεις είναι ισχυρές όλο το τελευταίο διάστημα στον Έβρο, δίνοντας έμφαση στις περιοχές Τυχερό, Πέταλο, Σοφικό και Καστανιές.