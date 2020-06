Κοινωνία

Ποινική δίωξη για τα επεισόδια στην Αμερικανική Πρεσβεία

Ποινική δίωξη στους συλληφθέντες για τα χθεσινά επεισόδια στην διαμαρτυρία για την δολοφονία του Τζόρτζ Φλόιντ.

Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των πέντε συλληφθέντων κατά τα χθεσινά επεισόδια κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πορείας διαμαρτυρίας στην αμερικανική πρεσβεία για την ανθρωποκτονία στις ΗΠΑ του Τζόρτζ Φλόιντ.

Σε βάρος των πέντε συλληφθέντων απαγγέλθηκαν -κατά περίσταση- κατηγορίες που αφορούν τα αδικήματα της διατάραξης κοινής ειρήνης, απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού και κατά συρροή, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος από κοινού και παράνομη οπλοχρησία.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο από όπου ζήτησαν και έλαβαν αναβολή για την δίκη τους για τις 16 Ιουνίου.

Και οι πέντε με εντολή του δικαστηρίου αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σε συμπαράσταση των κατηγορουμένων είχαν συγκεντρωθεί στα δικαστήρια πρώην σχολής Ευελπίδων είχαν συγκεντρωθεί 15 με 20 άτομα.