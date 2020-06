Πολιτική

Ο ΑΝΤ1 στον Έβρο: Σε ετοιμότητα οι ελληνικές δυνάμεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ασφαλείς αισθάνονται οι κάτοικοι των ακριτικών χωριών, όπως λένε στην Πωλίνα Κολοκοτρώνη.​​