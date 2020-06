Πολιτική

Παπαγγελόπουλος: Και νεκρός θα καταθέσω…

Στην Προανακριτική για εξηγήσεις ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος για την υπόθεση Novartis. Ζητά κατ' αντιπαράσταση εξέταση με Σαμαρά.

«Πάνε βρόγχο- βρόγχο να με πνίξουν με τις παρανομίες τους. Θα τους πάω σταγόνα-σταγόνα με καθαρό νεράκι», ανέφερε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, λίγη ώρα αφότου βγήκε από την αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, όπου παρουσιάστηκε ενώπιον της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης.

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος παρουσιάστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην προανακριτική επιτροπή για παροχή εξηγήσεων, χωρίς όρκο, ζήτησε ένα μήνα προθεσμία προκειμένου να προετοιμαστεί για να αντικρούσει τις κατηγορίες και να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, δια του συνηγόρου του Δημήτρη Τσοβόλα, υπέβαλε αίτημα να κληθούν βασικοί μάρτυρες που «αποδεικνύουν το αβάσιμο των εναντίον του κατηγοριών».

Ζήτησε ειδικότερα να κληθούν οι νυν και όσοι διετέλεσαν προϊστάμενοι στις εισαγγελίες Πρωτοδικών και Εφετών Αθηνών και στο πρωτοδικείο και εφετείο Αθηνών αντίστοιχα, προκειμένου να καταθέσουν για το ουσιώδες ζήτημα, εάν κατά τη διάρκεια της υπουργικής του θητείας, επιχείρησε παρέμβαση σε οποιαδήποτε υπόθεση και αν έχει υποπέσει στην αντίληψή τους ότι αυτοαποκαλείτο ως «Ρασπούτιν», όπως έχει καταθέσει «η όψιμη κατήγορός του» εισαγγελέας Ελένη Ράικου.

Ο κ. Παπαγγελόπουλος ζήτησε επίσης, να κληθεί ο μηνυτής του Αντώνης Σαμαράς, για να γίνει κατ’ αντιπαράσταση εξέταση με εκείνον, όπως επίσης να κληθούν ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Μιχάλης Καλογήρου, και η πρώην γενική επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Μαρία Παπασπύρου.

«Η κλήση όλων των ανωτέρω μαρτύρων είναι αναγκαία για την ανεύρεση της αληθείας, καθόσον άλλοι από αυτούς αναφέρθηκαν από άλλους εξετασθέντες μάρτυρες και άλλοι είναι ουσιώδεις μάρτυρες για γεγονότα που έχουν άμεση και ουσιώδη σχέση με τις ερευνητές αβάσιμες και αναληθείς κατηγορίες που διατυπώνονται εναντίον μου. Καθόσον αυτοί γνωρίζουν ότι εγώ ουδέποτε παρενέβην στα καθήκοντά τους κατά την επίδικη περίοδο, και ότι ως εκ τούτου τα όσα αντίθετα κατέθεσαν κάποιοι μάρτυρες (εισαγγελείς και Μιωνής) είναι τελείως αναληθή και αντιφατικά», ανέφερε ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, διευκρινίζοντας ότι δεν προτείνει μάρτυρες υπεράσπισής του αλλά μάρτυρες που προκύπτουν από τη διαδικασία.

Ο κ. Παπαγγελόπουλος που προσήλθε με τους συνηγόρους υπεράσπισής τους στην προανακριτική επιτροπή, ζήτησε επίσης να εξειδικευτούν τα αδικήματα, δεδομένου ότι του καταλογίζεται ηθική αυτουργία χωρίς να υπάρχει φυσικός αυτουργός στην κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους, για την προθεσμία που ζήτησε ο κ. Παπαγγελόπουλος προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να αντικρούσει τις κατηγορίες, απάντησε: «Ακόμη και αν δεν μου δώσουν την προθεσμία που ζητάω, εγώ εδώ θα είμαι! Θα στοιχειώνω τον ύπνο τους και τον ξύπνιο τους. Θα έρθω και νεκρός. Σαν τον Ελ Σιντ θα έρθω στη Βουλή και θα ακούσουν αυτά που πρέπει. Σταγόνα – σταγόνα θα αποκαλύπτω. Αυτοί πάνε βρόγχο – βρόγχο να με πνίξουν με τις παρανομίες τους. Εγώ θα τους πάω σταγόνα-σταγόνα με καθαρό νεράκι».

Ο κ. Παπαγγελόπουλος κατήγγειλε πολιτικές μεθοδεύσεις ώστε να «ξεπλυθεί το σκάνδαλο Novartis και το σκάνδαλο της λίστας Λαγκάρντ».

«Πάνε να κατηγορήσουν εμένα ότι έχω συμμορία με την Παπαδάκου, για τα ρεπορτάζ της, ενώ είναι αυτοί οι συμμορίτες», είπε ο κ. Παπαγγελόπουλος και πρόσθεσε ότι ποινικοποιούνται δημοσιογραφικές έρευνες.