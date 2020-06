Υγεία - Περιβάλλον

Θα σφάξουν χιλιάδες ζώα λόγω κορονοϊού

Οι ολλανδικές Αρχές αποφάσισαν τη σφαγή 10.000 βιζόν σε εκτροφεία όπου εντοπίστηκαν κρούσματα κορονοϊού.

Οι αρχές στην Ολλανδία διέταξαν να σφαγιαστούν περισσότερα από 10.000 βιζόν στα εκτροφεία όπου εντοπίστηκαν κρούσματα κορονοϊού μεταξύ αυτών των μικρών θηλαστικών τα οποία «πιθανόν» να μετέδωσαν την ασθένεια σε δύο εργαζομένους.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν πρότασης των υγειονομικών αρχών και αφορά τα εκτροφεία επτά επιχειρήσεων στη νότια Ολλανδία. Ο στόχος είναι να μην μετατραπούν σε εστίες μόλυνσης, όπως ανέφεραν η υπουργός Γεωργίας Καρόλα Σούτεν και ο υπουργός Υγείας Χιούγκο ντε λα Γιόνγκε.

Η απόφαση που προκαλεί συζητήσεις στην Ολλανδία

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές «ο ιός μπορεί να συνεχίσει να κυκλοφορεί στα εκτροφεία των βιζόν για μεγάλη χρονική περίοδο και κατά συνέπεια συνιστά κίνδυνο για την υγεία» τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων, ανέφεραν οι υπουργοί σε μια επιστολή τους προς το κοινοβούλιο.

Η Ελίζε βαν ντερ Μπος, μια εκπρόσωπος του υπουργείου Γεωργίας, είπε ότι η απόφαση αφορά «περισσότερα από 10.000 βιζόν», αν και προς το παρόν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός τους. Στον απολογισμό αυτό δεν έχουν συμπεριληφθεί, για παράδειγμα, τα μικρά που γεννήθηκαν την άνοιξη. Το κάθε θηλυκό γεννά από 4 έως 6 μικρά, εξήγησε.

Οι υπουργοί παραδέχτηκαν ότι το μέτρο αυτό είναι «δύσκολο» για τους εκτροφείς, οι οποίοι ωστόσο θα αποζημιωθούν.

Τον Μάιο οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δύο Ολλανδοί ενδέχεται να προσβλήθηκαν από τον νέο κορονοϊό από τα βιζόν, κάτι που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας συνιστά ενδεχομένως την πρώτη επιβεβαιωμένη μετάδοση του SARS-CoV-2 από τα ζώα στον άνθρωπο.

Η εκτροφή βιζόν για τη γούνα τους είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα στην Ολλανδία. Το 2016 το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο διέταξε να κλείσουν τα εκτροφεία μέχρι το 2024.