Μητσοτάκης: Το φετινό καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό - Προτεραιότητα η ασφάλεια

Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, τόνισε, η ασφάλεια εργαζομένων και επισκεπτών. Δείτε το σποτ για τον τουρισμό που θα “ταξιδέψει” σε όλον τον κόσμο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε την καμπάνια του Ελληνικού Τουρισμού για το 2020, στο Ζάππειο Μέγαρο.

«Για αυτό τα καταφέραμε στην Ελλάδα»

Ο πρωθυπουργός ανέφερε αρχικά πως: «Στην Ελλάδα τα καταφέραμε καλά γιατί δουλέψαμε όλοι μαζί και ακούσαμε τις συμβουλές των ειδικών.

Η επιτυχία στην αντιμετώπιση της πανδημίας, μας επιτρέπει σταδιακά να επανερχόμαστε στη νέα οικονομική κανονικότητα απελευθερώνοντας σταδιακά διάφορους κλάδους. Δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί ο σημαντικότατος κλάδος του τουρισμού από τον οποίο η ελληνική οικονομία είναι πολλαπλώς εξαρτημένη».

Επειτα τόνισε για ακόμα μια φορά την διαφορετικότητα του φετινού καλοκαιριού. «Φέτος τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από ότι τα περιμέναμε. Και το φετινό καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό από αυτό που σχεδιάζαμε, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση «Restart Tourism».

Η πανδημία άλλαζε πολλά. Επέφερε βαθιά, ελπίζουμε πρόσκαιρη, οικονομική κρίση, ανέφερε».

«Η ασφάλεια των επισκεπτών και εργαζομένων στον τουρισμό παραμένουν η πρώτη μας αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα»

Για το μείζον ζήτημα της ασφάλειας των εμπλεκόμενων στον τομέα τουρισμού αναφέρθηκε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Απο 1η Ιουλίου θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε σχεδόν σε όλες τις χώρες εφόσον δεν έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις.

Θα έρθουν σε μια Ελλάδα που θα είναι ίδια αλλά ταυτόχρονα διαφορετική. Θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα τα βασικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Η προστασία της δημόσιας υγείας, η ασφάλεια των επισκεπτών και εργαζομενων στον τουρισμό παραμένουν η πρώτη μας αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Πλεονέκτημα ότι το καλοκαίρι βρισκόμαστε έξω όπου οι ειδικοί λένε ότι οι πιθανότητες μετάδοσης μειώνονται σημαντικά.

Θα πρέπει οι εργαζόμενοι στον τουρισμό να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας. Θα είμαστε αυστηροί στους ελέγχους σε αυτό το επίπεδο. Βρήκα πολύ ευρηματικό το σποτ. Τι τελικά είναι η Ελλάδα σε αυτόν τον κόσμο που αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση. Σίγουρα είναι κάτι περισσότερο από τον ήλιο και τη θάλασσα.

Ευκαιρία αυτό το καλοκαίρι να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Το καλοκαίρι δεν είναι μια εποχή, είναι μια αντίληψη, μια ματιά στα πράγματα».

«Εχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε το χώρο της εργασίας»

Οσον αφορά, τα ζητήματα οικονομίας και εργασίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε: «Αναγνωρίζω ότι σήμερα το κυρίαρχο συναίσθημα στη χώρα είναι η αβεβαιότητα, ο φόβος πού θα πάει η οικονομία μας, ποια τα εισοδήματα των ανθρώπων που είναι εξαρτημένοι από τον τουρισμό.

Ως κυβέρνηση έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε το χώρο της εργασίας. Θέλω να ενθαρρύνω τους ανθρώπους του τουρισμού να εκμεταλλευτούν τα σχήματα ώστε να διαφυλάξουν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας. Στεκόμαστε δίπλα σας, πάντα έτοιμοι να προσθέσουμε κι άλλα “όπλα” και εφόσον χρειάζεται να αναπροσαρμόσουμε τη στρατηγική μας.

Πάνω από όλα η ευθύνη είναι συλλογική. Το κράτος κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του με ένα πρωτοφανές πακέτο στήριξης. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας έχει ήδη δεχτεί πολλά αιτήματα»

Το σποτ της καμπάνιας του Ελληνικού Τουρισμού

Δείτε την εκδήλωση και την ομιλία Μητσοτάκη για την καμπάνια του Ελληνικού Τουρισμού 2020:

Την εκδήλωση, που πραγματοποήθηκε στο CINE ΑΙΓΛΗ, τον θερινό κινηματογράφο του Ζαππείου, όπου και προβλήθηκε για πρώτη φορά το βίντεο της φετινής καμπάνιας για την Ελλάδα, προλόγισε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης.

Ο κ. Θεοχάρης τόνισε πως: «Θέλουμε οι επισκέπτες μας να βιώσουν την Ελλάδα που ονειρεύονται. Κάθε μικρή ή μεγαλύτερη έκπληξη που κρύβει μέσα της, με τη γαλήνη στην ψυχή και στο πνεύμα».

«Η ευχή που συνοδεύει τη χώρα μας στο πέρασμα των αιώνων να ακουστεί αυτή τη φορά, μέσα στο Ελληνικό καλοκαίρι δυνατότερα: "Ευοί – Ευάν, Στην υγειά μας". Το ελληνικό καλοκαίρι που το αξίζουμε φέτος, περισσότερο από ποτέ!», συνέχισε.