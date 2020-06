Life

Η Lady Gaga στον ΑΝΤ1 για το νέο της άλμπουμ και τη “μάχη” με την κατάθλιψη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η διάσημη τραγουδίστρια μιλά για τη νέα της δισκογραφική δουλειά, το “τέρας” της κατάθλιψης και το… χρώμα που μπήκε στη ζωή της.

Στη “μάχη” που έχει δώσει με την κατάθλιψη και στο χρώμα που μπήκε στην ζωή της αναφέρθηκε η διάσημη τραγουδίστρια Lady Gaga στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1, με αφορμή την παρουσίαση του νέου της άλμπουμ, με τίτλο “Chromatica” πριν από λίγες ημέρες. Η επιλογή του τίτλου δεν ήταν διόλου τυχαία, όπως μας εξηγεί.

Η διάσημη τραγουδίστρια, μετά από αρκετά χρόνια, επέλεξε να βγάλει τώρα το νέο της άλμπουμ…

Μέσα από την νέα της δουλειά, η Lady Gaga υποστηρίζει την διαφορετικότητα, που ωστόσο μπορεί να ανθίσει μόνο όταν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό.

Ανάμεσα στα τραγούδια που έχουν ήδη ξεχωρίσει είναι αυτό που ερμηνεύει με την Αριάνα Γκράντε, με τις προβολές του βίντεο κλιπ να έχει φτάσει τα 80 εκατομμύρια μέσα σε λίγες ημέρες.