Οικονομία

Στο “φως” χιλιάδες “μαϊμού” ρολόγια και παπούτσια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντοπίστηκε κοντέινερ με 69.830 ρολόγια και 11.600 ζευγάρια παπούτσια.

(φωτογραφία αρχείου)

Χιλιάδες ρολόγια και αθλητικά παπούτσια, όλα απομιμήσεις γνωστών εταιρειών, ανακάλυψε το Γ’ Τελωνείο Πειραιά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Και όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μια νέα επιτυχία στη δίωξη του λαθρεμπορίου.

Ειδικότερα, μετά από ανάλυση κινδύνου επιλέχθηκε για έλεγχο κοντέινερ προερχόμενο από την Κίνα και με προορισμό τη Βουλγαρία. Ο έλεγχος βρήκε επιμελώς κρυμμένα μέσα στο κοντέινερ 69.830 ρολόγια χειρός και 11.600 ζευγάρια αθλητικά παπούτσια. Τα προϊόντα αυτά θα καταστραφούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.