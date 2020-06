Πολιτική

Ντοκουμέντο: Τουρκικές ακταιωροί κατευθύνουν βάρκες με μετανάστες στην Ελλάδα (βίντεο)

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος.

Να εισέλθουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα στο ανατολικό Αιγαίο με τη συνοδεία τουρκικών ακταιωρών επιχείρησαν λέμβοι με αλλοδαπούς.

Σχετικό βίντεο, που δημοσιοποίησε το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, περιλαμβάνει στιγμιότυπα από δύο ξεχωριστά περιστατικά, που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες βορειοανατολικά της νήσου Λέσβου, πλησίον της οριογραμμής των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Από το εν λόγω υλικό προκύπτουν αναμφίβολα, οι εμφανείς προσπάθειες των τουρκικών ακταιωρών να κατευθύνουν τις λέμβους με τους αλλοδαπούς, τις οποίες συνοδεύουν, στα ελληνικά χωρικά ύδατα, προκειμένου να εισέλθουν παρανόμως σε αυτά. Επίσης, σε φωτογραφικό υλικό που συμπεριλαμβάνεται στο σχετικό βίντεο, διακρίνεται η προετοιμασία και ο απόπλους λέμβου από τις τουρκικές ακτές, με πορεία προς τα ελληνικά χωρικά ύδατα και συγκεκριμένα προς τη θαλάσσια περιοχή της νήσου Λέσβου.

Σημειώνεται ότι, η χώρα μας διαθέτει πλέον την ικανότητα μέσω του κατάλληλου εξοπλισμού να εντοπίζει τις λέμβους κατά την εκκίνησή τους από τα τουρκικά παράλια και να τις επιτηρεί ανελλιπώς, ενημερώνοντας παράλληλα τις αρμόδιες Αρχές της γείτονος χώρας επ’ αυτού, προκειμένου να αναλάβουν τη διαχείριση των περιστατικών και να επιληφθούν, ως οφείλουν, εντός τουρκικών χωρικών υδάτων.

Σύμφωνα με το Yπουργείο Ναυτιλίας το Λιμενικό Σώμα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με αποφασιστικότητα, σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και ευαισθησία στην ανθρώπινη ζωή, για την αποτελεσματική επιτήρηση και προστασία των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδας και της Ε.Ε., τα αποτελέσματα των οποίων αποτυπώνονται στην ραγδαία μείωση του αριθμού των παράνομων διελεύσεων των θαλασσίων συνόρων μας από υπηκόους τρίτων χωρών.