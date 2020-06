Κοινωνία

Ξεσπά στον ΑΝΤ1 η μητέρα της 14χρονης που πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ (βίντεο)

Μοιραίο για την άτυχη μαθήτρια στάθηκε ένα πάρτι γενεθλίων, στη Σαντορίνη.

Της Ρίας Τσοχαντάρη

Ένα πάρτι γενεθλίων, την περασμένη άνοιξη στη Σαντορίνη, στάθηκε η αιτία να γραφτεί να χάσει τη ζωή της η 14χρονη Κατερίνα. Έναν χρόνο μετά, οι τοξικολογικές εξετάσεις ρίχνουν “φως” στα αίτια του θανάτου: Οξύ ισχαιμικό επεισόδιο, εξαιτίας δηλητηρίασης από υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύματος.

Η μητέρα του άτυχου κοριτσιού περιγράφει στον ΑΝΤ1 το μοιραίο εκείνο βράδυ.

«Την έπαιρνα εγώ 22:15, χτύπαγε-χτύπαγε, απάντηση καμία. Με τις πολλές που πήρα, το έπιασε η φιλενάδα της και μου λέει “η Κατερίνα είναι στην τουαλέτα”. Ξαναπαίρνω, μου λέει “η Κατερίνα, να σας πω, είναι λίγο μεθυσμένη και την έχουμε ξαπλώσει να συνέλθει. Είναι λίγο χάλια”. Λίγο χάλια και το παιδί δεν κούναγε τίποτα».

Την ώρα που φίλοι και συμμαθητές της διασκέδαζαν ,το νεαρό κορίτσι αισθάνθηκε αδιαθεσία, μέχρις ότου έχασε τις αισθήσεις της.

Η μητέρα του κοριτσιού εξηγεί πως ο γιατρός της είπε πως αν του είχαν φέρει το παιδί πιο νωρίς, θα του έκαναν «μία πλύση στο στομάχου και ένα ηλεκτροσόκ και θα ζούσε».

Οι συνθήκες θανάτου της 14χρονης διερευνώνται από τον τοπικό εισαγγελέα, μετά από μήνυση που έχει καταθέσει η οικογένεια του άτυχου κοριτσιού.